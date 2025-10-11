Si solicitaste una vivienda del Bienestar y fuiste seleccionado, hay buenas noticias para ti: el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit) anunció las fechas en las que se entregarán las nuevas casas. Te contamos cuándo y en dónde, para que estés listo.

El Infonavit informó que varias casas del bienestar que se darán a los mexicanos que no tienen hogar propio están casi listas, por lo que pronto se comenzarán a entregar a decenas de familias.

El Programa de Vivienda para el Bienestar fue creado con el objetivo de que todos los mexicanos tengan acceso a una vivienda adecuada, principalmente aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que perciben un bajo sueldo mensual.

Hasta hace unas semanas, las autoridades abrieron el registro para que los solicitantes pudieran inscribirse y pedir una de las viviendas del gobierno que son de 60 metros cuadrados, cuentan con dos habitaciones, sala-comedor, baño completo y espacio para servicio.

¿Cuándo entregan las Viviendas del Bienestar?

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer que durante octubre se darán viviendas del bienestar en diez estados, mientras que otras más se entregarán en noviembre para repartir en otras nueve entidades.

¿Dónde entregan las Viviendas del Bienestar?

Romero Oropeza reveló que los primeros estados beneficiados serán:

Tabasco .

. Tamaulipas.

Quintana Roo .

. Oaxaca .

. Coahuila.

Morelos .

. Nuevo León.

Sinaloa.

Yucatán .

. Zacatecas.

Del mismo modo, en noviembre próximo se entregarán Viviendas del Bienestar en:

Chiapas.

Chihuahua.

Colima.

Guanajuato .

. Guerrero .

. Michoacán .

. San Luis Potosí.

Sonora.

Veracruz.

Recuerda que para solicitar una vivienda del Bienestar y del Infonavit únicamente debes cumplir con tres requisitos:

-Tener empleo.

-Ganar de uno a dos salarios mínimos.

-No contar con una vivienda propia