Luego de la entrevista que tuvimos con la psicóloga de la UNAM, Yahel Leguel, quien aclaró que las emociones no se comportan igual en todas las personas por lo que no puede existir un día en particular donde todas sientan lo mismo, como el afamado “Blue Monday” que cada tercer lunes del año resurge en redes donde lo califican de ser el más triste del año.

Nuestra especialista en tanatología nos dio una herramienta efectiva que no sólo ayudará a evitar en caer en la trampa del Blue Monday también será útil para emplearla en nuestra vida diaria: la higiene digital.

¿Cómo despegarse del celular?

La higiene digital consiste en tener una mejor manera de relacionarnos con nuestro celular con la finalidad de bajar el tiempo de exposición a la luz que altera los sentidos también a la sobre estimulación. “Menos redes, menos comparación, menos estímulos”.

Para ello es necesario “despegarnos del celular” para que su contenido deje de causar ansiedad o tristeza, y para lograrlo hay que hacerlo con metas claras.

Estas son 5 reglas básica y fáciles de adaptar a tu ritmo de vida para tener una buena higiene digital:

La psicóloga Leguel nos dio unas reglas que te ayudarán a disminuir el tiempo de exposición al contenido en redes con las que verás mejorías en tu estado emocional: