Luego de la entrevista que tuvimos con la psicóloga de la UNAM, Yahel Leguel, quien aclaró que las emociones no se comportan igual en todas las personas por lo que no puede existir un día en particular donde todas sientan lo mismo, como el afamado “Blue Monday” que cada tercer lunes del año resurge en redes donde lo califican de ser el más triste del año.
Nuestra especialista en tanatología nos dio una herramienta efectiva que no sólo ayudará a evitar en caer en la trampa del Blue Monday también será útil para emplearla en nuestra vida diaria: la higiene digital.
¿Cómo despegarse del celular?
La higiene digital consiste en tener una mejor manera de relacionarnos con nuestro celular con la finalidad de bajar el tiempo de exposición a la luz que altera los sentidos también a la sobre estimulación. “Menos redes, menos comparación, menos estímulos”.
Para ello es necesario “despegarnos del celular” para que su contenido deje de causar ansiedad o tristeza, y para lograrlo hay que hacerlo con metas claras.
Estas son 5 reglas básica y fáciles de adaptar a tu ritmo de vida para tener una buena higiene digital:
La psicóloga Leguel nos dio unas reglas que te ayudarán a disminuir el tiempo de exposición al contenido en redes con las que verás mejorías en tu estado emocional:
- Al despertar evita entre 30-60 minutos revisar tu celular, con la finalidad de que en los primeros minutos del día tu seas tu prioridad. “Si empiezas como con esta cuestión de agarrar el celular, empiezas tu día con una activación temprana y con estímulos que te van a generar comparación, ansiedad.”.
- Si tu celular es una herramienta de trabajo utilízala como eso, ya que en ocasiones revisamos otras redes que se llevan nuestro tiempo en lugar de enfocarnos en el objetivo laboral, por lo que la recomendación es establecer el tiempo que le vas a dedicar a las plataformas digitales con las que te distraes, tal vez empezar con 20 minutos cada dos horas. “No quitártelo de golpe, ya que no es una meta realista y va a ser difícil lograrlo. Es poner ciertos límites”.
- Silenciar notificaciones y eliminar cuentas que te generan culpa o ansiedad. “Quédate con cuentas que te den calma, que te den información real, que tengan un humor sano, que te den comunidad”.
- Como la higiene digital está de la mano con la higiene del sueño, la clave para descansar mejor en ambas áreas es alejarse de la pantalla 90 minutos antes de dormir, ya que si duermes con el celular en la mano el cerebro sigue estimulándose con toda la información que consultas.
- Si de inicio no puedes dejar de ver el celular antes de dormir “cámbialo por algo que te ayude a bajar el ritmo y que te sirva como una relajación”
