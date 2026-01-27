La noticia de que una unidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos formaría parte del equipo de seguridad de la delegación estadounidense durante los próximos Juegos de Invierno ha generado preocupación y confusión en Italia, donde la gente ha expresado indignación por la inclusión de una agencia que ha acaparado titulares por liderar la represión migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.

Investigaciones de Seguridad Nacional, una unidad dentro de ICE que se enfoca en delitos transfronterizos, frecuentemente envía a sus oficiales a eventos en el extranjero como los Juegos Olímpicos para ayudar con la seguridad. Los oficiales de HSI son distintos del brazo de ICE al frente de la represión migratoria conocido como Operaciones de Ejecución y Remoción, y no había indicios de que se enviaran oficiales de ERO a Italia.

Esa distinción, sin embargo, no fue inmediatamente clara para los medios locales el martes.

Reacción de Italia

La reacción entre algunos en Italia refleja no solo una percepción empeorante en el extranjero de las tácticas de la administración sobre inmigración, sino que también subraya una brecha más amplia entre Estados Unidos bajo el presidente Trump y sus aliados internacionales.

Informes de prensa, sin muchos detalles de que ICE sería desplegado de alguna manera, surgieron durante el fin de semana, resultando en una serie de peticiones en línea que reunieron el apoyo de personas opuestas a la presencia de ICE en los Juegos. Siguieron a un informe de la cadena televisiva RAI que se emitió el domingo mostrando a un equipo de noticias italiano siendo amenazado en Minneapolis por agentes de ICE. La represión migratoria de Trump se ha intensificado en las últimas semanas en Minneapolis, con tiroteos fatales de dos ciudadanos estadounidenses a manos de oficiales federales de inmigración.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, dijo que ICE no sería bienvenido en su ciudad, que alberga la ceremonia de apertura del 6 de febrero a la que asistirá el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, así como la mayoría de los deportes de hielo.

“Esta es una milicia que mata, una milicia que entra en las casas de las personas, firmando sus propios permisos. Está claro que no son bienvenidos en Milán, sin duda”, dijo Sala a RTL Radio 102.

El ministerio del Interior de Italia dijo más tarde que los investigadores de HSI estarían estacionados en una sala de control en el Consulado de Estados Unidos en Milán, en un papel de apoyo con otras agencias de Estados Unidos, y que no incluirían personal involucrado en controles de inmigración en Estados Unidos. Señaló en un comunicado, emitido después de que el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y el embajador de Estados Unidos, Tilman Fertitta, se reunieran el martes por la mañana, que los agentes de HSI están presentes en más de 50 países, incluyendo desde hace muchos años Italia.

“Todas las operaciones de seguridad en el territorio siguen siendo, como siempre, responsabilidad y dirección exclusiva de las autoridades italianas”, dijo el ministerio.

Desglose de unidades de ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está dividido en varios brazos. Operaciones de Ejecución y Remoción es la parte de la agencia encargada de monitorear, arrestar y remover a extranjeros que ya no tienen derecho a estar en Estados Unidos. Son los oficiales más directamente encargados de llevar a cabo la agenda de deportación masiva de Trump.

Otro brazo de ICE es Investigaciones de Seguridad Nacional. Los agentes de HSI realizan investigaciones sobre cualquier cosa que tenga un nexo transfronterizo, desde el tráfico de personas hasta el tráfico de fentanilo y el contrabando de artefactos culturales. Los agentes de HSI están estacionados en embajadas de todo el mundo para facilitar sus investigaciones y establecer relaciones con las fuerzas del orden locales en esos países.

Los agentes de ICE desplegados en Italia para los Juegos tendrán un papel diferente al visto en las redadas de inmigración en Estados Unidos, han enfatizado los funcionarios.

“Obviamente, ICE no realiza operaciones de control de inmigración en países extranjeros”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado el martes.

“En los Juegos Olímpicos, las Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE están apoyando al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos y al país anfitrión para evaluar y mitigar riesgos de organizaciones criminales transnacionales. Todas las operaciones de seguridad permanecen bajo la autoridad italiana”.

Un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para mencionar medidas de seguridad dijo que el público en general probablemente ni siquiera vería o estaría al tanto de los agentes de HSI en el terreno durante los Juegos Olímpicos. El funcionario dijo que los agentes de HSI estarían trabajando tras bambalinas, principalmente en oficinas o en el consulado estadounidense en Milán, como lo han hecho durante eventos internacionales anteriores.

Durante años, HSI se distanció de cualquier cosa que tuviera que ver con deportaciones o control de inmigración. En un momento, obtuvieron nueva marca y direcciones de correo electrónico para diferenciarse porque los agentes que trabajaban en partes del país con fuerte oposición política al control de inmigración no recibían respuesta a sus correos electrónicos porque tenían una dirección de ICE.gov.

Sin embargo, bajo la administración Trump, los agentes de HSI han estado trabajando más cerca con el otro brazo de ICE —los oficiales de deportación— para enfocarse más en temas de inmigración. Han estado participando en operaciones con oficiales de deportación y enfocándose más en casos de fraude migratorio.

Reacción subraya la tensión del momento

El Comité Olímpico Internacional dijo en un comunicado que la seguridad “es responsabilidad de las autoridades del país anfitrión, que trabajan estrechamente con las delegaciones participantes”.

La reacción en Italia destaca las relaciones cada vez más tensas entre Trump y los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa, que han sido puestas a prueba durante el segundo mandato del presidente por sus amenazas de tomar Groenlandia.

El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, dijo a los periodistas el martes que los agentes de ICE desplegados para los Juegos no serán “aquellos con ametralladoras y rostros cubiertos. Serán funcionarios que pertenecen al departamento antiterrorista”.