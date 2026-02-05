La Operación Enjambre es una estrategia federal de seguridad enfocada en el combate a la extorsión, la corrupción y la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, especialmente en regiones con alta actividad económica estratégica.

Como parte de esta ofensiva, autoridades federales detuvieron este jueves en el estado de Jalisco al presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, acusado de extorsionar a empresas cerveceras y tequileras, así como de mantener presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Detienen al alcalde de Tequila, Diego Rivera, por presunta extorsión y vínculos con crimen organizado. Foto: EFe

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales que la detención del alcalde se realizó en el marco de dicha operación. Además, confirmó la captura de tres servidores públicos del Ayuntamiento de Tequila: el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial y el director de Obras Públicas.

De acuerdo con información oficial, el operativo fue resultado de diversas denuncias ciudadanas y se llevó a cabo de manera coordinada entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la propia SSPC.

Fuentes oficiales detallaron a EFE que las fuerzas federales ejecutaron cinco inspecciones en distintos domicilios de Jalisco, donde se cumplimentó una orden de aprehensión contra Rivera Navarro. El alcalde es investigado por presuntamente operar esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras de la región, además de su posible vinculación con una célula del CJNG.

Las investigaciones apuntan a que Rivera Navarro encabezaría una red de corrupción dentro del Ayuntamiento de Tequila, mediante la cual funcionarios municipales extorsionaban a empresarios y comerciantes locales, además de incurrir en el desvío de recursos públicos, según las autoridades.

En el mismo operativo fueron detenidos Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas, todos ellos señalados como presuntamente vinculados al CJNG.

Las fuentes oficiales recordaron que en mayo de 2025, Rivera Navarro fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco tras la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco en un evento público, donde se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

La Operación Enjambre forma parte de una ofensiva federal contra la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales, particularmente en sectores estratégicos como la industria tequilera, uno de los principales emblemas económicos de Jalisco.

El municipio de Tequila, con más de 40,000 habitantes, se ubica a 65 kilómetros de Guadalajara, la capital del estado.