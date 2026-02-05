Autoridades de seguridad detuvieron este jueves al alcalde del célebre municipio de Tequila (Jalisco, oeste), lugar de origen del tradicional destilado mexicano, sobre quien pesan denuncias de extorsión y otros delitos, informó el gobierno.

El alcalde Diego Rivera Navarro, militante del partido Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprehendido en un operativo combinado del ejército, la marina, la policía y la fiscalía general mexicana, detalló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.

"Fue detenido en Jalisco, Diego 'N', presidente municipal de Tequila (...). También fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento", agregó el funcionario en la publicación.

La operación ocurrió durante la madrugada del jueves cuando vecinos del municipio avistaron la movilización de cuerpos de seguridad, además del sobrevuelo de una aeronave, según testimonios recopilados por la AFP.

Tras efectuar cateos en varios inmuebles se logró la detención de Rivera y de tres funcionarios de su administración también acusados de extorsionar a empresarios y comerciantes de la localidad, conocida por sus plantas productoras de tequila.

García Harfuch informó que las capturas son parte de la llamada Operación Enjambre, que se lanzó en noviembre de 2024 con la detención de tres alcaldes del central Estado de México, acusados igualmente de extorsión y de vínculos con el crimen organizado.

Rivera ya había sido cuestionado por cerrar, en octubre de 2024, las instalaciones del Museo Nacional del Tequila para su uso personal, sin autorización del Instituto Nacional de Antropología, ente responsable de los museos públicos del país.

La fiscalía estatal de Jalisco reportó en diciembre pasado que también lo investigaba por denuncias de cobro de cuotas ilegales a empresarios del municipio.

La corrupción de autoridades locales, ya sea bajo amenaza o en complicidad con grupos del crimen organizado, es una problemática extendida en México, sobre todo en regiones con fuerte presencia de estas bandas como Jalisco.

Esa zona es feudo del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera y señalado como uno de los principales traficantes de fentanilo y otras drogas hacia ese país.