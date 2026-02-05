En redes sociales, una presunta agresión en contra de una usuaria del Metro de la Ciudad de México por parte de una elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) está generando indignación, debido a que pidió ayuda para acceder con una silla de ruedas por los torniquetes y la agente la llamó “tarada”. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aquí te contamos.

Un video que se ha hecho viral en Tiktok y X expone la disputa entre una usuaria y una policía en la estación Observatorio de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

De acuerdo con los informes, los hechos ocurrieron el pasado 1 de febrero. Al parecer, la elemento amedrentó a la usuaria que, junto a una acompañante, solicitaron apoyo para acceder al Metro con una silla de ruedas.

“Que seas una pendeja para pasar tu silla de ruedas es otra cosa”, se escucha decir a la elemento. “No voy a dejar de grabar, me estás amedrentando”, responde la usuaria. “¿Quién te está amedrentando? Sube tu video a donde quieras para que vean que eres una tarada”, responde la policía.

Más adelante en el video se aprecia que la agente se acerca a la usuaria y parece hacer un movimiento contra ella. “¿La estás golpeando?”, cuestiona otra persona.

En las imágenes se observa cómo otros elementos de la PBI se acercan al punto del conflicto mientras la persona presuntamente afectada cuenta que pidió ayuda para pasar con una silla por los torniquetes y que la policía comenzó a amedrentarla y que comenzó a grabar “por su seguridad”.

“Sólo queríamos pasar la silla, pagamos nuestro pasaje y ya”, narró la afectada para luego subirse al tren.

Tras el incidente, ya viral, la Policía Bancaria e Industrial informó que las dos personas afectadas intentaron acceder a la estación sin respetar la fila, por lo que la uniformada les pidió que se formaran. Presuntamente la petición molestó a las usuarias y fueron ellas quienes comenzaron las agresiones verbales y físicas en contra de la policía.

“Posteriormente, una de las quejosas lanzó dos patadas a las espinillas de la policía, y al tratar de detenerla, la otra usuaria la golpeó por la espalda”.

El informe de la PBI apunta que, tras el incidente, la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México inició una investigación acerca de las acciones de la uniformada.

Si bien la PBI defendió a la elemento, en redes sociales el caso causó indignación por la “poca tolerancia” que hay hacia personas con discapacidad en instalaciones y servicios como el Metro de la CDMX.

Los internautas cuestionaron la respuesta del la PBI ya que, según lo evidenciado en el video, no había fila para acceder a la estación, además, apuntan que las personas en sillas de ruedas o en cualquier estado de discapacidad “o con movilidad reducida tienen preferencia”, por lo que pueden acceder sin la necesidad de formarse o atravesar los torniquetes.