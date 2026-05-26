El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, luego de que autoridades de Estados Unidos lo incluyeran en una acusación relacionada con presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas vinculados al Cártel de Sinaloa y a la facción de Los Chapitos.

A través de su cuenta de X, Rocha Moya aseguró que acudió voluntariamente ante la autoridad federal y respondió a las preguntas formuladas por el Ministerio Público Federal.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, expresó.

El mandatario estatal afirmó que mantendrá disposición total para colaborar con las investigaciones y reiteró su confianza en el sistema judicial mexicano.

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, señaló.

Rocha Moya también aseguró que cree en el Estado de Derecho y defendió las instituciones de justicia impulsadas por la Cuarta Transformación.

“Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano , confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia”, indicó.

Acusación en Nueva York contra Rocha Moya y otros funcionarios

El pasado 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Feliciano Castro Meléndrez Gámez y otros siete mexicanos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los señalados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa y específicamente con la facción de Los Chapitos.

Tras darse a conocer la acusación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno no protegerá a ninguna persona culpable de delitos, aunque subrayó que las investigaciones deben sustentarse con pruebas claras.

Además, el Gobierno de México confirmó el bloqueo preventivo de cuentas bancarias de los señalados, una medida derivada de las órdenes de arresto emitidas en Estados Unidos y no de una investigación interna realizada en territorio mexicano.

Rocha Moya asegura que seguirá defendiendo su inocencia

En su mensaje, el gobernador de Sinaloa sostuvo que continuará enfrentando el proceso legal “con la frente en alto” y afirmó que seguirá luchando para que prevalezca la verdad.

Asimismo, expresó respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una líder “honesta y patriota” comprometida con la soberanía nacional.

La comparecencia de Rocha Moya ante la FGR ocurre en medio de la creciente presión internacional por las investigaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa y el fortalecimiento de la cooperación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y combate al narcotráfico.