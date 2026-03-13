El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que su país mantiene conversaciones con Estados Unidos, que aplica una política de máxima presión contra la isla comunista.

Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicada a solo 150 km de Estados Unidos. Según Washington, representa una " amenaza excepcional ", principalmente por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán, aliados de La Habana.

¿Qué exige Donald Trump al gobierno de Cuba para evitar más sanciones?

El presidente estadounidense instó a Cuba a " alcanzar un acuerdo " o enfrentar las consecuencias. La isla enfrenta una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.

" Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos ", señaló Díaz-Canel en una reunión con miembros de las más altas instancias del gobernante Partido Comunista (PCC, único) y miembros del comité ejecutivo del Consejo de Ministros, en imágenes difundidas por la televisión cubana.

Esas conversaciones " han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones ", precisó Díaz-Canel.

¿Quiénes participan en las conversaciones entre el gobierno cubano y Washington?

Según imágenes de televisión, entre los dirigentes, en primera fila, se encontraba Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro (2006-2018) y quien, pese a no ocupar ningún cargo oficial en el gobierno, ha sido señalado por medios estadounidenses como interlocutor del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en el marco de conversaciones secretas con Cuba.

" Mientras nos beneficie a nosotros nos ponemos de acuerdo, pero con las condiciones de nosotros ", dijo a la AFP poco después del anuncio gubernamental Sergio Guerra, un vendedor de productos agrícolas de 55 años.

Las declaraciones de Díaz-Canel confirman lo afirmado por Trump, que ya a mediados de enero indicó que su gobierno mantenía conversaciones con altos dirigentes de la isla.