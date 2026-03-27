Fin de operaciones de Estados Unidos en "las próximas dos semanas"

Estados Unidos prevé terminar las operaciones en Irán "en las próximas dos semanas" y todavía puede lograr sus objetivos sin desplegar tropas terrestres en el país, afirmó el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

El máximo diplomático estadounidense también señaló que Irán había mandado "mensajes", pero ninguna respuesta a la propuesta de paz planteada por Washington.

- G7 pide fin de ataques a objetivos civiles -

Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 llamaron a "un cese inmediato de los ataques contra la población y las infraestructuras civiles" en Oriente Medio.

También reafirmaron "la necesidad absoluta de restablecer de forma permanente la libertad de navegación gratuita y segura en el estrecho de Ormuz".

- Irán registra ataques a plantas nucleares

La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) denunció este viernes ataques de EU e Israel contra la planta de procesamiento de uranio de Ardakan.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó que Teherán impondrá un "precio muy alto por los crímenes israelíes", tras los ataques a los complejos siderúrgicos y dos instalaciones nucleares.

Por su parte, la prensa iraní reportó ataques contra el reactor de agua pesada de Jondab.

- La ONU busca crear fondo para refugiados

La ONU ha lanzado una campaña para reunir 80 millones de dólares en financiación para varias de sus agencias, en una tentativa de atender las "urgentes necesidades humanitarias" de casi dos millones de refugiados y las comunidades que los acogen en Irán.

- Más de 300 soldados estadounidenses heridos -

Más de 300 soldados estadounidenses han resultado heridos desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, informó el Comando Central, a cargo de las operaciones.

Un funcionario estadounidense que pidió no ser identificado dijo a la AFP que 10 soldados estadounidenses siguen heridos gravemente.

- Plantas siderúrgicas en Irán son atacadas

Bombardeos de Estados Unidos e Israel impactaron en dos importantes plantas siderúrgicas en Irán, informaron medios iraníes.

- ONU advierte sobre crisis humanitaria en Líbano -

Líbano se enfrenta a una profunda crisis humanitaria que se puede convertir en catástrofe, advirtió la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

- EU e Irán plantean conversaciones directas, según Alemania -

Estados Unidos e Irán contemplan establecer negociaciones directas en Pakistán, indicó el viernes el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, en una entrevista a la radio pública Deutschlandfunk.

"Según mis informaciones, ha habido contactos indirectos y se han preparado para reunirse directamente", afirmó. "Debería ocurrir probablemente próximamente, a muy corto plazo, en Pakistán", agregó.

- Irán obliga a dar media vuelta a tres buques en Ormuz -

Los Guardianes de la Revolución de Irán aseguraron que habían hecho dar media vuelta a tres buques portacontenedores en el estrecho de Ormuz, donde imponen un bloqueo desde el inicio de la guerra.

- G7 dedicado a la guerra -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llegó el viernes a una abadía cerca de París para participar en la segunda reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en gran parte dominada por la guerra.

Su homóloga británica, Yvette Cooper, reclamó desde esta reunión "una solución rápida" del conflicto y acusó a Irán de "tomar la economía mundial como rehén".

- "Justicia" por el bombardeo a la escuela -

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, reclamó "justicia" por el bombardeo de una escuela iraní el 28 de febrero, en el primer día de ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

"El bombardeo de la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, en Minab, generó un horror profundo", declaró Türk en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. "Corresponde a quienes llevaron a cabo el ataque investigar de manera rápida, imparcial, transparente y exhaustiva", agregó.

- Teherán denuncia un ataque "calculado" de EU -

Ante ese mismo Consejo, el canciller iraní, Abás Araqchi, aseveró que el ataque no fue un error sino una operación "calculada" de Estados Unidos en la que según él murieron "más de 175 estudiantes".

La AFP no ha podido acceder al lugar para verificar de manera independiente el balance ni las circunstancias de los hechos.

- Irán llama a evacuar zonas cercanas a fuerzas estadounidenses -

Las "cobardes" fuerzas estadounidense-israelíes "intentan utilizar lugares civiles e inocentes como escudos humanos", afirmaron los Guardianes de la Revolución en su sitio Sepah News, después de amenazar con atacar hoteles del Golfo.

"Les recomendamos que abandonen de urgencia los lugares donde estén estacionadas las tropas estadounidenses para que no se les cause ningún daño", añaden.

- EU se plantea enviar 10,000 soldados a Oriente Medio -

Estados Unidos se plantea enviar hasta 10,000 militares adicionales a Oriente Medio, indicó este viernes el diario Wall Street Journal, en plena especulación sobre la eventualidad de una operación terrestre en Irán.

El diario reportó que la iniciativa le daría a Trump "más opciones militares" en la contienda. "No está claro a qué lugar de Oriente Medio irán exactamente esas fuerzas, pero es probable que estén cerca de Irán y la isla de Jark, un polo fundamental para la exportación del petróleo", agregó.