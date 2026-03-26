El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que Irán ha autorizado el paso de una decena de petroleros por el estrecho de Ormuz como muestra de buena voluntad en el marco de las negociaciones que mantienen Washington y Teherán para tratar de poner fin a la guerra

"Ellos dijeron 'para demostrar que vamos en serio y que estamos presentes, vamos a entregarte ocho barcos con petróleo. Ocho barcos, ocho grandes barcos con petróleo'. Esto sucedió hace dos días, y mañana estarán navegando", afirmó Trump durante una reunión de su Gabinete.

"Ocho grandes buques cisterna, cargados de petróleo, pasarán directamente por aquí. Y yo dije: 'supongo que tienen razón; que van en serio'. Y creo que navegaban bajo bandera paquistaní", añadió el republicano, que consideró que los interlocutores iraníes con los que su Gobierno está tratando son "las personas indicadas".

El republicano dijo esta semana que, después de los bombardeos estadounidenses que han terminado con varios miembros de la cúpula iraní, incluido el líder supremo, Alí Jameneí, los representantes que ahora están hablando con Washington "son muy diferentes" a los funcionarios con los que Estados Unidos estaba dialogando antes del inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero.

"De hecho, incluso se disculparon por algo que habían dicho y anunciaron 'vamos a enviar dos barcos más' y al final han terminado siendo diez barcos", añadió Donald Trump sobre el actual diálogo, en el que está mediando Pakistán y que se está produciendo después de que el lunes el presidente estadounidense dijera que aplazará los ataques sobre centrales eléctricas iraníes dados los avances positivos en las conversaciones.

El paso de esos buques es lo que Trump calificó hace dos días como "un regalo muy grande" concedido por Irán en el marco de las negociaciones.

El martes, Trump no quiso dar más detalles, y se limitó a decir que ese regalo tiene un gran valor económico y que está ligado al estrecho de Ormuz, paso por donde transita el 20 % del crudo que se exporta en el mundo y que Teherán mantiene parcialmente bloqueado desde el inicio de la guerra, lo que ha provocado una importante subida del precio del petróleo.

"Espero no haber arruinado las negociaciones, pero me pareció apropiado decirlo, puesto que el otro día me burle un poco de ustedes al decir que nos iban a dar un regalo", afirmó Trump con respecto a su comentario de principio de semana.