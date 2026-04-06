Con al menos siete carreteras bloqueadas inició este lunes cerca de las 10:00 de la mañana el paro nacional de operadores convocado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) para exigir al gobierno federal mayor seguridad en carreteras.

De acuerdo con reportes del Centro de Orientación Vial de la Ciudad de México, esta mañana se registró la presencia de los primeros manifestantes en la caseta de cobro de la Autopista México-Toluca, ubicada a la altura de la alcaldía Cuajimalpa.

Asimismo, medios locales informaron que pese a la presencia de este grupo de personas hasta ese momento no estaban bloqueando el paso el vehicular, sólo permitían el paso libre en la caseta.

Otro punto del país donde se registra la presencia de transportistas que se unieron al paro es en el estado de Zacatecas.

Los informes en redes sociales mencionan que la concentración de operadores en esta entidad es en inmediaciones de la caseta de cobro ubicada en la carretera 45 en el municipio de Caldera.

¿Cuáles son las ciudades afectadas por los bloqueos este lunes 6 de abril?

En la última actualización de la ANTAC estas son las ciudades afectadas por el paro nacional de transportistas:

Veracruz

Chihuahua

Michoacán

Toluca

Morelos

Guadalajara

Tlaxcala

10:06 #PrecauciónVial | Presencia de manifestantes en ambos sentidos de la Autopista México-Toluca a la caseta de cobro, alcaldía Cuajimalpa. #AlternativaVial La Carretera México-Toluca. pic.twitter.com/Q8tbLposrX — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 6, 2026

Cabe destacar que durante el fin de semana la ANTAC informó que el paro nacional estaba previsto realizarse en las principales carreteras en 20 estados del país a la cual se sumarían agricultores.

De acuerdo con una entrevista radiofónica en Cinco Radio Oficial, el coordinador jurídico de la Anta, Gerardo Durán, aseguró que en protestarán en inmediaciones del tramo carretera La Tinaja que conecta Puebla con Veracruz.

¿Cuáles son las exigencias de los transportistas?

En redes sociales, la ANTAC publicó un par de comunicados en los que reiteró que su protesta se deriva de las siguientes exigencias al gobierno federal:

Seguridad en carreteras para los operadores de transporte de carga

Combatir la extorsión por el crimen organizado

Protestan contra el alto precio del combustible y casetas

Apoyo directo a transportistas afectados por la violencia

Hasta el momento no se registran bloqueos en las principales entradas a la Ciudad de México.