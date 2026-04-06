Un video sobre el caos que suele tener el Metro de la Ciudad de México se ha hecho viral en las últimas horas, en esta ocasión muestra a un conductor de la Línea 2 presuntamente bajo los efectos del alcohol operando un tren.

De acuerdo con la imágenes que circulan en internet, un grupo de usuarios captaron al conductor operando en estado inconveniente y desvaneciéndose en su cabina, entre las estaciones Nativitas y Villa de Cortés.

Los pasajeros notaron que el convoy aceleraba y frenaba de manera brusca, lo que encendió las alertas de estos. Desde el vagón de las mujeres, el conductor fue captado desmayándose mientras operaba.

“Ya no lo deje manejar, se viene desmayando. Viene manejando súper mal. ¿Dónde está su jefe de estación?”, comentaron los usuarios. “No puede manejar”, apuntaron mientras éste intentaba ocultarse en los vagones tras detenerse en la estación.

A la par, en internet también se viralizó la respuesta de las autoridades presentes en la estación donde el conductor se detuvo y fue reportado por los pasajeros. De acuerdo con otro video, un usuario enfrentó al conductor y lo reportó con la policía bancaria presente, sin embargo, le permitieron continuar con su camino.

Asimismo, el jefe de estación fue exhibido presuntamente encubriendo al operador y agrediendo a una de las usuarias que reportaron el incidente: “Aquí tenemos a una demente, que está agrediendo”, se escucha en el clip mientras la graba.

En el video, el funcionario público cuestiona la acusación de la usuaria sobre el conductor que se estaba desvaneciendo en el tablero de la cabina mientras conducía y su petición sobre que lo valoraran físicamente: “¿Es doctora?”, pregunta el jefe de estación, a lo que la mujer le responde que no, por lo que le pide que lo detengan y evalúen su estado.

#ULTIMAHORA



Denuncian al Jefe de Estación por encubrir al Conductor en estado de Ebriedad del Metro Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX para qué NO fuera detenido🚨



En el video podemos observar cómo le dice a la Usuaria del #MetroCDMX “aquí tenemos a una demente, qué está… https://t.co/w4NJgk6Gvq pic.twitter.com/v32qZxHQwQ — Fan MetroViral (@MetroViralMx) April 6, 2026

Luego de que se viralizaran las imágenes, el Metro informó que estaban investigando al conductor y su operación. “De ser necesario, se aplicarán las medidas correspondientes”.

Asimismo, el sistema de transporte de la CDMX señaló que la operación de los trenes se mantiene bajo supervisión constante desde el Puesto Central de Control, donde se monitorea en tiempo real la circulación de los convoyes y se mantiene comunicación permanente con el personal operativo. Con este argumento, el Metro descartó que exista un riesgo inminente de accidente, pese a la preocupación manifestada por los pasajeros.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el conductor será sancionado ni han dado a conocer los resultados de la investigación anunciada tampoco han respondido sobre el jefe de estación y su negación de detener al conductor.