Alemania abrió una nueva convocatoria laboral dirigida a enfermeros mexicanos , con el objetivo de atender la creciente demanda de personal de salud en hospitales del país europeo. La vacante fue difundida por el Servicio Nacional del Empleo (SNE) y forma parte de un programa de movilidad laboral internacional que busca atraer talento mexicano altamente capacitado.

La oferta está enfocada exclusivamente en profesionales titulados en enfermería que deseen desarrollar su carrera en un sistema de salud reconocido a nivel mundial por sus estándares de calidad, estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento profesional.

Sueldo y prestaciones que ofrece Alemania a enfermeros mexicanos

De acuerdo con la información proporcionada por el SNE, el empleo contempla un sueldo aproximado de $44,000 pesos mensuales, además de diversas prestaciones, entre las que destacan:

Seguridad social pública en Alemania.

Apoyo de transporte.

Contrato por tiempo determinado.

Jornada laboral de tiempo completo.

El horario de trabajo será de lunes a viernes, de 06:00 a 13:00 horas, lo que permite un equilibrio entre la vida laboral y personal.

¿Cuál es el perfil que buscan los hospitales en Alemania?

La vacante corresponde a un hospital en Alemania que requiere personal de enfermería para brindar cuidados integrales y holísticos a pacientes de todas las edades. Se busca personal con experiencia tanto en cuidados generales como especializados, así como en la valoración, planificación y ejecución de cuidados.

Requisitos académicos y profesionales

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Nivel académico: Licenciatura.

Situación académica: Titulado.

Carrera: Licenciatura en Enfermería.

Experiencia: De 6 meses a 1 año comprobable como personal de enfermería.

Documentación: Título universitario y cédula profesional vigente.

Cabe destacar que no se requiere dominio de un idioma extranjero para postularse, ya que el programa contempla procesos de adaptación y acompañamiento.

Conocimientos y habilidades requeridas

Entre los conocimientos técnicos solicitados se encuentran:

Administración de medicamentos.

Manejo de heridas.

Higiene y cuidado asistencial al paciente.

Monitoreo y registro de signos vitales.

Planificación, ejecución y evaluación de medidas preventivas.

Cuidados básicos y de tratamiento.

Además, se valoran habilidades y competencias como:

Adaptación al cambio.

Compromiso y responsabilidad.

Trabajo en equipo.

Pensamiento crítico.

Proactividad y liderazgo.

Tolerancia a la presión.

Orientación a resultados.

Aprendizaje constante.

Funciones principales del puesto

Las actividades que desempeñarán los enfermeros seleccionados incluyen:

Valoración de la necesidad de cuidados del paciente.

Planificación, ejecución y evaluación de cuidados.

Apoyo en medidas diagnósticas.

Asesoramiento y orientación al paciente y sus familiares.

Aplicación de cuidados básicos y de tratamiento.

¿Quiénes pueden postularse a esta vacante en Alemania?

De acuerdo con el SNE, pueden postularse mexicanos titulados en la Licenciatura en Enfermería que cuenten con experiencia mínima de seis meses y máxima de un año en el área. Además, los candidatos deben tener disponibilidad para viajar, ya que el empleo se desarrollará completamente en Alemania.

Proceso de reclutamiento y fechas importantes

El proceso de reclutamiento tendrá una duración aproximada de un mes. Según el SNE, la entrevista será presencial en Oaxaca.

Los interesados podrán registrarse desde ahora y hasta el 30 de abril de 2026 en este enlace . El SNE recomienda acudir a la oficina del Servicio Nacional del Empleo más cercana al domicilio para realizar el registro y recibir orientación sobre el proceso formal de postulación.

Esta convocatoria representa una oportunidad única para enfermeros mexicanos que buscan mejorar sus condiciones laborales, adquirir experiencia internacional y formar parte de uno de los sistemas de salud más sólidos de Europa.

Además del atractivo salario, el programa permite a los profesionales de enfermería ampliar su desarrollo profesional, fortalecer su perfil internacional y acceder a un entorno laboral con altos estándares de calidad y bienestar.