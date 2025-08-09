Ubicado en el distrito Golden Triangle, el Museo de Arte de Denver (DAM) no es sólo un edificio de arquitectura audaz, sino un portal a expresiones artísticas que van desde pinturas de las culturas indígenas americanas hasta el arte contemporáneo.

Ya sea que estés planeando una visita rápida o una jornada completa de exploración, una visita al Museo de Arte de Denver es perfecta para apreciar el arte en uno de los recintos más importantes del Oeste de Estados Unidos.

Museo de Arte de Denver.

Ubicación, dirección y horario del Museo de Arte de Denver

El Museo de Arte de Denver se conforma por dos edificios: El Martin Building, diseñado por el arquitecto italiano Gio Ponti en 1971 y el Hamilton Building de Daniel Libeskind, inaugurado en 2006. Éste último es el que tiene los paneles de titanio.

Museo de Arte de Denver.

Dirección: 100 W 14th Avenue, Denver, Colorado.

Horario: Abre de jueves a martes de 10:00 am a 5:00 pm. Los martes tiene un horario extendido hasta las 8:00 pm y los miércoles está cerrado.

Costo para entrar al Museo de Arte de Denver

Adultos

Residentes de Colorado: $25 dólares.

Visitantes: $30 dólares.

Mayores de 65 años

Residentes de Colorado: $22 dólares.

Visitantes: $27 dólares.

Personal militar

Residentes de Colorado: $22 dólares.

Visitantes: $27 dólares.

Estudiantes y maestros

Residentes de Colorado: $22 dólares.

Visitantes: $27 dólares.

Museo de Arte de Denver.

¿Qué hay en el Museo de Arte de Denver?

El Museo de Arte de Denver tiene más de 70,000 obras; la mayoría pinturas y esculturas. Encontrarás salas dedicadas al arte nativo americano, también pinturas que exaltan el modo de vida de los cowboys y te harán reflexionar sobre el Oeste. Planea dedicarle de 3 a 4 horas a tu recorrido.

El Denver Art Museum colecciona arte indígena de Norteamérica desde 1925 y colabora con asesores regionales de diversas comunidades para honrar sus creaciones artísticas y las prácticas que las han sostenido durante el tiempo.

Asegura que sus exposiciones celebran a los artistas y comunidades indígenas, así como a su creatividad y dedicación.

Museo de Arte de Denver.

Museo de Arte de Denver.

También hay salas dedicadas al arte occidenta. Verás importantes vasijas y esculturas de China y Japón, pero también aprenderás sobre sus cultos e importantes tradiciones.

Museo de Arte de Denver.

Seguramente será una sorpresa ver toda una sala dedicada a las culturas mesoamericanas. Por ejemplo, tienen información y vestigios sobre la cultura maya.

Una de las áreas que disfrutarás más será la de arte contemporáneo, diseño y arquitectura. También encontrarás exhibiciones temporales que cuestionan los cánones y algunos montajes digitales. Hay un área con ludoteca para los más pequeños.

Museo de Arte de Denver.

El Museo de Arte de Denver tiene muchas obras valiosas, pero algunas que no puedes perder de vista. Son:

Monet: Waterloo Bridge

Considerada una de las joyas del museo, esta pintura de Claude Monet, parte de su serie sobre Londres, capta la atmósfera del lugar más allá de los objetos representados. Monet decía que no solo quería pintar un puente, sino “la belleza del aire en el que esos objetos están”.

Linda: John De Andrea

Esta escultura hiperrealista, hecha de polivinilo, representa a una mujer durmiendo. Es tan realista que muchos visitantes piensan que está respirando. Debido a su sensibilidad a la luz, solo se exhibe por períodos cortos.

As to be in plain sight: Lawrence Weiner

Una obra de arte contemporáneo en forma de texto que, irónicamente, está “oculta a simple vista”. La pieza está ubicada en una pared del tercer piso y es difícil de ver desde ciertos ángulos.

Museo de Arte de Denver.

Próximas exposiciones del Museo de Arte de Denver

Actualmente, puedes disfrutar de una exposición de Rembrandt, pero a partir del 26 de octubre llega El Impresionismo de Pissarro. Los boletos ya salieron a la venta el 7 de agosto.