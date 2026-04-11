El World of Coca‑Cola, ubicado en Pemberton Place, Atlanta, es una experiencia inmersiva que celebra la historia de la icónica marca. Con más de 1,200 artefactos históricos, desde botellas originales hasta uniformes, los visitantes recorren las décadas de “innovación” y publicidad de Coca‑Cola.

El recorrido incluye un teatro 3D/4D, el famoso “Vault of the Secret Formula” con el mítico cofre de la receta, y zonas interactivas donde se exploran aromas y juegos digitales. En la sala “Taste It!”, los turistas pueden degustar más de 60 refrescos de diferentes países, mientras personalizan sus latas en algunos puntos del recorrido.

¿Cuánto cuesta la entrada?

La entrada general oscila entre los $21 y $23 dólares para adultos (13–64 años), con precios reducidos para jóvenes, personas mayores y militares. También hay disponible un tour guiado con embajadores para quienes buscan una experiencia completa. Para visitar varias veces, el Annual Pass cuesta unos $50 dólares e incluye beneficios como descuentos en tienda y entradas para acompañantes trimestralmente.

Lo mejor es comprar el CityPASS de Atlanta porque te puede ahorrar hasta un 47 % si se combina con otras atracciones como el acuario.

Al final del recorrido se encuentra la Coca‑Cola Store, accesible también sin entrada al museo. Aquí se ofrecen desde mugs exclusivos de Atlanta, peluches del emblemático Oso Polar y adornos hasta ropa como camisetas, sudaderas, gorras y artículos de colección vintage o de temporada, algunos únicos.

También está la opción de personalizar latas, haciendo del regalo o recuerdo algo memorable. La tienda está junto al estacionamiento de Pemberton Place (121 Baker St NW).

¿Vale la pena visitar el Museo de la Coca-Cola?

Será una buena opción para familias y seguidores de la marca porque combina historia, entretenimiento y degustaciones alrededor del mundo. Tiene una ubicación céntrica, junto al Georgia Aquarium y al Centennial Olympic Park. Pero si no te gusta la marca, puedes aburrirte un poco.