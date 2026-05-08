Vadhir Derbez destapó el problema legal que está enfrentando luego de que por medio de extorsiones se enterara que presuntamente existe una denuncia de abuso sexual en su contra presentada por una modelo que trabajó en la grabación de un videoclip en un set en Coyoacán, Ciudad de México, a inicios de abril pasado.

De acuerdo con la entrevista que concedió el cantante al programa De Primera Mano, su padre Eugenio Derbez tiene conocimiento de las amenazas y acusaciones que enfrenta.

"Sabe lo que está sucediendo, yo sé que mi familia está para apoyarse y todo, pero hay muchos detalles y temas delicados he tratado llevar todo con los abogados y mantenerlos a ellos al tanto que se está descubriendo. Nos apoyamos", dijo el intérprete de "Morrito" al ser cuestionado sobre cómo reaccionaron los Derbez ante esta demanda.

¿Cómo reaccionó José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo?

En contraste, en ese mismo programa de televisión buscaron a José Eduardo Derbez para saber su opinión, pero al parecer la carga de trabajo no le ha permitido conocer la tensión por la que está pasando su hermano.

" No estoy enterado. No he podido hablar mucho con él, pero todo está en orden ", respondió inicialmente el hijo de Victoria Ruffo.

Sin embargo, ante la insistencia del tema, el también conductor de televisión reaccionó: "Estoy perdidísimo de lo que me estás diciendo, no tengo idea".

José Eduardo aprovechó para mencionar que los miembros de la familia Derbez suelen mantenerse alejados de los escándalos: "Nunca hemos sido de estar metidos en esas cosas".

¿Quién está demandando a Vadhir Derbez, hijo de Eugnio Derbez?

Vadhir Derbez VÍCTIMA de una RED DELICUENCIAL: Abogados AFIRMAN#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: : https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/KCIWR38a3m — De Primera Mano (@deprimeramano) May 8, 2026

Vadhir Derbez, de 35 años, junto con sus abogados confirmó con Gustavo Adolfo Infante que la denunciante es una modelo que fue contratada a una agencia para participar en uno de los videos musicales que el cantante grabó el mes pasado en una casa que su equipo de producción rentó.

El equipo legal del hijo de Eugenio Derbez dijo que está a la espera de que el proceso siga para presentar las pruebas que presuntamente refutarían las acusaciones de la denunciante.

Asimismo, puntualizaron que los presuntos responsables de intentar extorsionar a Vadhir son integrantes de una red criminal colombiana.