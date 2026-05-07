Después de la muerte del magnate de los medios de comunicación Ted Turner, fundador de CNN, ha resurgido de entre lo más recóndito de las historias de la cadena televisiva una extraña petición que supuestamente hizo en torno a un video que debería ser proyectado durante el “fin del mundo”. ¿De qué se trata?

De acuerdo con los informes, Turner tenía bajo su poder un video apocalíptico que pretendía proyectar el día del fin del mundo, mismo que sería el último en proyectarse en la cadena televisiva.

Supuestamente, Turner creó un video hace décadas en el que se muestra a bandas militares del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Infantería de Marina de Estados Unidos tocando el himno cristiano Más cerca de ti, Dio mío frente a la sede original de CNN en Atlanta.

La razón de que la banda militar estuviera frente a las instalaciones de CNN no era que interpretaran dicha canción, sino que habían asistido para tocar el himno estadounidense durante la inauguración de la cadena en Atlanta, sólo que magnate les pidió Más cerca de ti, Dios mío para cuando el mundo llegara a su fin.

El video de la interpretación tiene un trasfondo peculiar, dado que Turner se propuso que CNN estuviera siempre en la televisión estadounidense, y que incluso será la cadena que esté transmitiendo el fin del mundo en vivo y en directo.

En su momento el magnate dijo: “Salvo problemas satelitales, no cerraremos hasta que el mundo se acabe. Estaremos al aire y lo cubriremos en directo, y ese será nuestro último evento”.

“Tocaremos el himno nacional sólo una vez, el primero de junio de 1980, y cuando llegue el fin del mundo, tocaremos ‘Más cerca de ti, Dios mío’ antes de despedirnos”, señaló el empresario.

Por años el video fue un mito entre los trabajadores de CNN hasta que en 2015 fue filtrado por un exempleado, llamado Michael Ballaban. Según argumentó en su momento, pudo filtrar el video años después de haberlo grabado, durante su periodo como becario en el medio en 2009.

Según contó, encontró el video en los archivos de la televisora con el nombre Video del juicio final de Turner, con la restricción de “HFR (retener para su publicación) hasta que se confirme el fin del mundo”.

Las historias en torno a la interpretación de Más cerca de ti, Dios mío ha levantado teorías conspirativas, principalmente porque se afirma que esta misma canción fue la última en tocarse mientras el Titanic se hundía en la noche del 14 y madrugada del 15 de abril de 1912 en el Atlántico norte, no muy lejos de las costas canadienses.