Britney Spears volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que presuntamente protagonizara un altercado en un restaurante de Los Ángeles.

De acuerdo con reportes del medio TMZ, la cantante habría tenido un comportamiento errático mientras cenaba con dos amigos en el exclusivo establecimiento Blue Dog Tavern.

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Según la información disponible hasta el momento, la cantante de Toxic supuestamente comenzó a alzar la voz, gritar e incluso se puso a ladrar durante la cena, provocando sorpresa entre los clientes del lugar.

Pero eso no es todo, de acuerdo con testimonios, la Princesa del Pop blandió un cuchillo y se acercó a unos comensales encendiendo las alarmas entre los presentes, quienes temieron que la cantante pudiera atacar a alguien.

Algunos comensales y empleados del lugar calificaron la escena como “caótica” y “un poco triste”, debido al estado en el que aparentemente se encontraba la artista. Asimismo, la mesa que ocupó la celebridad y sus amigos quedó hecha un desastre, “como si un niño pequeño hubiera estado allí”.

Los reportes también señalan que Spears, quien estaba acompañada por un hombre y una mujer, encendió un cigarro cerca de la entrada del restaurante. Esto habría obligado al personal a intervenir para pedirle a uno de sus acompañantes que la convenciera de apagarlo.

Según ha trascendido, durante la cena, la intérprete supuestamente alimentaba a uno de sus acompañantes mientras le repetía frases cariñosas como “te quiero”; no se sabe si la situación era real o Britney estaba bromeando con sus amigos frente a los comensales.

Después del incidente y de asustar a los presentes con un cuchillo, supuestamente la cantante fue retirada del lugar junto a sus acompañantes; al parecer miembros de su equipo de seguridad se encargaron de que la estrella se fuera directamente a su casa a salvo.

Previo a dicho episodio, Spears, de 44 años, fue arrestada por las autoridades de Los Ángeles por conducir bajo los efectos del alcohol, posteriormente, fue sentenciada a 12 meses de libertad condicionada y se le obligó a ingresar a un centro de rehabilitación en abril.

Una fuente cercana le dijo a Page Six que la cantante ya había terminado con el periodo de rehabilitación solicitado por las autoridades: “La rehabilitación fue una gran oportunidad para que ella se reencontrara consigo misma”, apuntó el informante además de agregar que la celebridad continúa recibiendo asistencia y terapia “a distancia”.