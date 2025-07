Perder o ser víctima del robo de tu visa americana puede ser una experiencia estresante, pero es importante saber que existen pasos claros que debes seguir para reportarlo y proteger tu identidad. La Embajada de Estados Unidos en México ha compartido las instrucciones para estos casos.

¿Qué hacer si te roban la visa americana?

Si tu visa fue robada, lo primero que debes hacer es acudir a una estación de policía o al Ministerio Público en la ciudad donde ocurrió el delito. Ahí deberás levantar un acta que documente el robo. Este documento será esencial para iniciar el proceso de solicitud de una nueva visa. Se recomienda conservar una copia adicional del acta para tus propios registros.

¿Y si la perdiste?

En caso de extravío, una vez que estés seguro de que no podrás recuperarla, deberás reportar la pérdida directamente a la Embajada de Estados Unidos en México.

¿Cómo reportar la pérdida o robo de tu visa?

La Embajada ha habilitado un formulario en línea para reportar estos incidentes. Puedes acceder al formulario a través de este enlace: https://usembmx.com/MissingVisa. Este reporte aplica tanto para visas impresas en el pasaporte como para la visa láser.

Información que deberás proporcionar en el formulario:

Tipo de incidente: Indica si tu visa fue robada o extraviada.

Datos personales: Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, número telefónico y correo electrónico.

Detalles de la visa: Tipo de visa (por ejemplo, B1/B2 para turistas), ciudad donde fue emitida, fecha aproximada de pérdida o robo y una breve descripción de cómo ocurrió el incidente.

Datos del reporte policial (en caso de robo): Número de caso, fecha del reporte y ciudad o estado donde se levantó.

Toma una foto de tu visa y del sello de entrada (I-94) al llegar a Estados Unidos. Esto puede facilitar el proceso en caso de pérdida o robo.

¿Qué pasa después de reportar la visa?

Una vez que el reporte es recibido, la visa queda automáticamente invalidada y no podrá usarse para ingresar a Estados Unidos. Por lo tanto, deberás iniciar el proceso para solicitar una nueva visa.

¿Se puede reponer una visa robada o perdida?

No. La Embajada de Estados Unidos no reemplaza visas extraviadas o robadas. Tendrás que iniciar el trámite como si fuera la primera vez, llenando el formulario DS-160 y marcando que ya has tenido una visa anteriormente.

En la mayoría de los casos, deberás presentarte a una entrevista consular, donde tendrás que explicar lo sucedido. El Departamento de Estado recomienda incluir una declaración escrita que detalle la pérdida o robo, junto con una copia del reporte policial.

¿Qué hacer si pierdes la visa estando en Estados Unidos?

Si perdiste tu visa mientras estás en Estados Unidos puedes permanecer en el país siempre que tu estancia esté autorizada. La fecha límite aparece en el sello de entrada colocado por CBP en tu pasaporte o en el Formulario I-94. También puedes consultarla en línea.

Para salir del país, necesitarás un pasaporte válido. Si perdiste el Formulario I-94 en papel, deberás solicitar un reemplazo de inmediato.