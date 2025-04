La visa H-2B permite a los trabajadores extranjeros ocupar puestos temporales no agrícolas en Estados Unidos. Este programa es esencial para cubrir la escasez de mano de obra en diversas industrias. A continuación, te presentamos los cinco empleos más solicitados con esta visa y las empresas que los contratan.

De acuerdo con el informe Employment and Training Administration 2024 de la Oficina de Certificación de Trabajo Extranjero de Estados Unidos, estos son los 5 empleos más solicitados con visa H-2B:

Trabajadores de paisajismo, jardinería y mantenimiento de terrenos.

Personal de limpieza.

Cocineros y trabajadores en restaurantes.

Trabajadores de la construcción.

Meseros.

Y estas son las principales empresas que contratan a los trabajadores:

Windsor Capital Group, Inc.

Holiday Inn Club Vacations.

Vivint, Inc.

ABC Professional Tree Services, Inc.

Landscapes Unlimited, LLC.

A través del programa de visas H-2B, las empresas establecidas en Estados Unidos pueden reclutar extranjeros para emplearlos en trabajos temporales no agrícolas. Estas visas se enfocan en buscar trabajadores extranjeros con oficios que brinden servicios o mano de obra para los cuales no hay suficientes estadounidenses disponibles o capacitados. Además, no se requieren títulos académicos o profesionales para laborar bajo esta visa.

Los trabajadores H-2B pueden emplearse en una variedad de puestos, como jardinería, construcción, limpieza, hotelería, trabajador forestal, mesero, obrero en una fábrica, cuidador de animales, entre otros.

Requisitos y proceso de solicitud H-2B

Demostración de necesidad: El empleador debe probar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles.

Certificación de empleo temporal: Presentar una solicitud ante el Departamento de Trabajo de EE.UU.

Formulario I-129: El empleador debe enviar este formulario al USCIS.

Solicitud de Visa: El trabajador debe tramitar su visa en el consulado correspondiente, completando el formulario DS-160 y pagando la tarifa.

Información necesaria

Detalles del trabajo: Puesto, fechas, tipo de estacionalidad.

Datos del trabajador: Nombre, dirección, identificación.

Contacto del trabajador: Información de familiares.

Descripción del trabajo: Ubicación, horas, salario, requisitos.

Consideraciones importantes

Duración: La visa H-2B permite una estancia máxima de 3 años.

Precauciones: Verificar que la empresa tenga los certificados necesarios y no pagar por la visa.

Este programa es esencial para cubrir puestos temporales en diversas industrias, asegurando que las empresas puedan operar eficientemente.