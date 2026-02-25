Melania e Ivanka Trump se encargaron de ser el centro de atención durante una de las noches más importantes para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que dio su discurso sobre el Estado de la Unión, a más de un año de su administración.

La primera dama llegó al Congreso ataviada con un impresionante, aunque minimalista, look ejecutivo en color gris, firmado por Dolce & Gabbana.

El atuendo se trató de un conjunto de pantalón recto de cintura alta a juego con un blazer desabotonado y una camisa de vestir blanca, similar al que utilizó en su retrato oficial para la segunda administración de Trump como presidente de Estados Unidos.

Además del imponente outfit, ideal para hacer negocios exitosos, Melania, de 55 años, usó un par de zapatillas de tacón de aguja de Manolo Blahnik y anillos de diamantes, así como pequeños pendientes a juego y un fino cinturón de piel.

Su belleza se vio resaltada con maquillaje en tonalidades bronceadas y su cabello se mostró peinado de lado con suaves ondas.

Por su parte, Ivanka Trump hizo que el Congreso se transformara en una pasarela de moda al llegar luciendo un imponente conjunto de Oscar de la Renta, valorado en más 7 mil dólares , (cerca de 120 mil pesos mexicanos).

Melania e Ivanka Trump deslumbran en el Congreso con looks de lujo de Dolce & Gabbana y Oscar de la Renta. Foto: Kenny HOLSTON / POOL / AFP)

La hija del presidente usó un blazer negro con degradados blancos, que cuesta casi 5 mil dólares , además de una falda de corte lápiz del mismo estilo de 2 mil 390 dólares. Combinó el conjunto con un clutch negro y llamativas joyas.

Además de sus looks, otro detalle que llamó la atención de la gran noche en el Congreso fue la asistencia de Barron Trump, el hijo menor de Donald con Melania.

Barron, de 19 años y más de 2 metros de altura, estuvo sentado junto a su familia durante el discurso de su padre. Aunque evitó ser el centro de atención, el estudiante de negocios en Stern de la Universidad de Nueva York fue captado en varias ocasiones aplaudiendo a su padre y hablando animadamente con Ivanka.

Melania e Ivanka Trump deslumbran en el Congreso con looks de lujo de Dolce & Gabbana y Oscar de la Renta. Foto: EFE / Will Oliver

A través de sus stories de Instagram, Eric Trump compartió una foto de los hermanos Trump apoyando a su padre; en ella aparece Barron sonriendo tímidamente junto a Donald Jr.

Durante la reciente administración presidencial de Donald Trump, tanto sus hijos Don Jr., Eric, Tiffany, Ivanka y Barron, así como Melania, han mantenido un perfil bajo comparado con la exposición mediática que tuvieron en la primera administración.

Ivanka se mudó a Miami junto a Jared Kushner y sus hijos después de dejar su puesto como asesora presidencial. Por su parte, Barron y Melania han estado viviendo en Nueva York donde el menor de los Trump estudia en la Escuela de Stern.

Los dos hijos mayores han estado siguiendo la presidencia de Trump a la par de que administran los negocios familiares, entre Washington DC y Nueva York.