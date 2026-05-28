Junio traerá dinero para millones de jubilados del país ya que en los próximos días los dos principales institutos de salud harán entrega de los pagos correspondientes a dicho mes: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) están a punto de depositar la pensión, por lo que es muy importante que te enteres cuándo y a quiénes les caerá primero.

Como cada mes, los calendarios de pago de las pensiones del IMSS y del ISSSTE presentan diferencias importantes, por lo que muchos beneficiarios se preguntan quiénes cobrarán primero y cuál es la fecha exacta del depósito.

Recordemos que el ISSSTE y el IMSS tienen calendarios totalmente diferentes y cada uno deposita en una fecha en específico; además, los montos que entregan no son iguales, ya que toman en cuenta varios factores para determinar la cantidad de dinero.

¿Qué pensionados cobran primero en junio de 2026?

Los primeros en recibir el pago de junio 2026 serán los pensionados del ISSSTE, debido a que este instituto suele adelantar los depósitos al último día hábil del mes anterior.

Por otro lado, los jubilados del IMSS reciben el dinero durante los primeros días hábiles del mes correspondiente.

Fecha exacta del pago de junio 2026 para pensionados del ISSSTE

De acuerdo con el calendario oficial de pagos del ISSSTE 2026, el depósito de junio se realizará el viernes 29 de mayo. Esto significa que los jubilados y pensionados del ISSSTE podrán disponer de su dinero antes de iniciar el nuevo mes.

Fecha exacta del pago de junio 2026 para pensionados del IMSS

En el caso de la pensión IMSS 2026, el pago correspondiente a junio se realizará el lunes 1 de junio de 2026. Los beneficiarios podrán retirar el dinero desde las primeras horas del depósito en cajeros automáticos o ventanillas bancarias autorizadas.

Si el depósito no aparece en la fecha indicada, las autoridades recomiendan:

Esperar algunas horas por retrasos bancarios

Revisar el saldo desde la aplicación del banco

Confirmar que la cuenta siga activa

Comunicarse directamente con el IMSS o ISSSTE.

¿Dónde consultar el calendario oficial?

En los portales oficiales del IMSS y el ISSSTE (aquí te dejamos los links).

¿Cuánto deposita el ISSSTE de pensión?

La cantidad que deposita el ISSSTE por pensión no es fija; depende de tu régimen (Décimo Transitorio o Cuenta Individual), tus años cotizados, tu sueldo promedio y el saldo acumulado.

¿Cuánto deposita el IMSS de pensión?

El IMSS no tiene una cantidad fija; el monto exacto de tu pensión es personalizado y se calcula de acuerdo con la ley bajo la que cotices, tu edad, las semanas cotizadas y tu salario promedio.