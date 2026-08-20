¡Ve preparando tu ropa calientita y acondicionando tu casa con calefacción porque se prevé que el invierno llegue fuerte! Alertas meteorológicas apuntan que el fenómeno de El Niño enfriará parte del otoño y todo el invierno de forma intensa en varias regiones del hemisferio norte, incluido México. Sigue leyendo para conocer los detalles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que los efectos de El Niño se intensifiquen hacia el invierno en el hemisferio norte, “existiendo 63 por ciento de probabilidad de que alcance una categoría ‘muy fuerte’ durante el trimestre de noviembre de 2026 a enero de 2027”.

¿Qué quiere decir esto? La comisión apunta que El Niño puede favorecer condiciones más frías durante el invierno hasta inicios de la primavera 2027; octubre y noviembre también serían meses bastante fríos. Durante este periodo también hay posibilidades de que caigan más lluvias de lo habitual.

Por su parte, datos de la Administración Nacional Océanica y Atmosférica (NOAA) prevén que El Niño altere de forma importante el clima invernal en Estados Unidos, incluso la frontera con México. Según se estima, habrá cambios bruscos en la temperatura, lluvias, tormentas y nevadas entre diciembre y febrero.

Tanto los datos de Conagua y del NOAA prevén que este fenómeno sea el más fuerte jamás registrado hasta el punto de ser catalogado como un Súper El Niño.

¿Qué es El Niño?

El Niño - Oscilación del Sur (ENSO) es un ciclo climático natural que ocurre cuando las temperaturas del agua en el Océano Pacífico ecuatorial superan los niveles habituales, explican los expertos del NOAA. Dicho calentamiento provoca cambios en la atmósfera que propician, a su vez, un efecto dominó sobre los patrones meteorológicos en distintas partes del mundo.

El fenómeno tiene la capacidad de modificar los patrones de lluvia y temperatura, incrementando el riesgo de climas extremos, dependiendo de la época del año, explica Conagua, como frío intenso en invierno, olas de calor y sequías severas en primavera o graves inundaciones en verano y parte de otoño.

¿Cómo afectará El Niño a México y Estados Unidos durante el invierno?

Los datos disponibles hasta el momento señalan que El Niño generará un invierno más cálido en el norte de Estados Unidos, mientras que en el centro habrá un invierno más seco; en el sur, cerca de la frontera con México, habrá un invierno más frío, con lluvias, nevadas y caída de aguanieve.

La Conagua coincide que El Niño podría favorecer temperaturas “por debajo del promedio en gran parte del centro y norte del país” durante el invierno en México, además de aumentar la cantidad de frentes fríos y lluvias. Por su parte, en primavera y verano podría “propiciar anomalías cálidas en diversas regiones”.