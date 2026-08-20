Armando "Hormiga" González ya va rumbo a Grecia para incorporarse a las filas de Olympiacos. Tras despedirse de la afición, el delantero prometió que algún día regresará al club que lo vio nacer: Chivas.

Aquí te contamos qué dijo antes de partir a Europa, cuánto pagó el equipo griego por su fichaje y cómo ve su futuro en la Selección Mexicana.

Hormiga González promete volver a Chivas

Antes de viajar a Europa, Armando "Hormiga" González habló con la prensa mexicana y agradeció a la afición rojiblanca por el cariño recibido. Además, aseguró que uno de sus mayores objetivos es regresar al Rebaño.

“Muy agradecido con toda la afición. Lo que es Chivas me lo llevo para siempre. Espero, primero Dios, algún día volver, que es lo que yo quiero, y muy agradecido con toda la gente por todo el amor y el cariño que me dio”.

El delantero también expresó su deseo de conquistar un título de Liga con el conjunto rojiblanco cuando regrese.

“Obviamente es un objetivo que todavía tengo. Sé que, primero Dios, en el futuro lo voy a hacer muy bien en Europa y regresaré a Chivas. Sé que ahí muy pronto Dios me va a dar el título. Lo están haciendo muy bien; la directiva y el cuerpo técnico están trabajando para ser campeones. Todos queremos ser campeones y vamos por un buen camino”.

La Hormiga González ya parte para Europa pero no sin antes decir que en un futuro, después de triunfar en el extranjero, volverá a Chivas 🐐❤️ pic.twitter.com/fhnbSWdDyU — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 20, 2026

¿Por qué Hormiga González eligió Olympiacos sobre otras opciones?

"Hormiga" González aseguró que el aspecto económico nunca fue su prioridad y que eligió Olympiacos por el proyecto deportivo.

El delantero destacó que se trata del club más importante de Grecia y que disputará competencias europeas, incluida la UEFA Europa League 2026-2027.

“El dinero no es lo primordial para mí; lo primordial es lo futbolístico y este proyecto me gustó mucho. Es un gran equipo, un gran club, el más grande de Grecia y juega competencias europeas. Quería tomar ese reto, algo importante para mi carrera”.

🗣️ "PARA MÍ EL DINERO NO ES LO PRIMORDIAL"



La Hormiga González ya viaja hacia Grecia para comenzar su aventura con Olympiacos. pic.twitter.com/cmwXGbjjD8 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 20, 2026

¿Qué dijo Hormiga González sobre la Selección Mexicana?

Sobre la posibilidad de ser convocado por la Selección Mexicana, ahora dirigida por Rafa Márquez, el atacante afirmó que su llegada a Europa representa un paso importante en su carrera y que todo dependerá de su rendimiento.

“Para que a mí me convoque la Selección Nacional tengo que estar bien. Esto es algo más para mi carrera. Si estoy bien, obviamente se me tomará en cuenta”.

Hormiga González entra al Top 5 de transferencias más caras de Liga MX a Europa

De acuerdo con All Futbol MX, Armando "Hormiga" González se convirtió en el quinto futbolista mexicano más caro transferido de la Liga MX al futbol europeo.

Ranking de las transferencias