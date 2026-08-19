Si últimamente has visto en TikTok, Instagram o redes sociales comentarios como “perdió aura” o “está farmeando aura” y no entiendes qué significan, no eres el único. La expresión “farmear aura” se convirtió en una de las nuevas frases virales de internet y pasó de ser un meme utilizado principalmente por jóvenes a convertirse en una competencia presencial, con participantes que se enfrentan mediante poses, bailes, gestos y movimientos para demostrar quién tiene mayor presencia. Aquí te contamos lo que significa esta tendencia que está arrasando .

En México, las batallas de farmear aura ya llegaron a las calles: recientemente se viralizó un video en el que se ve a dos jóvenes enfrentándose, pero no a golpes, sino haciendo poses, movimientos y bailes, que algunos han catalogado como “raros”.

¿Qué significa “farmear aura”?

“Farmear aura” significa realizar acciones que aumentan tu carisma, presencia, seguridad o la impresión que causas en otras personas. La expresión combina dos conceptos:

- Farmear : viene del inglés farming y de los videojuegos, donde se utiliza para describir la acción de repetir determinadas actividades para acumular recursos, experiencia o puntos.

- Aura : en el lenguaje de internet se utiliza para describir la presencia, actitud, seguridad, estilo o carisma que proyecta una persona.

Por lo tanto, cuando alguien dice que una persona está “farmeando aura”, generalmente quiere decir que está haciendo algo que la hace parecer más segura, interesante, elegante, divertida o “cool”. Y si sucede algo vergonzoso, ocurre exactamente lo contrario: “pierdes aura”.

¿Qué es una batalla de “farmear aura”?

Dos o más personas se colocan frente a frente y tratan de demostrar quién tiene mayor presencia mediante:

Poses

Bailes

Gestos

Expresiones faciales

Movimientos de manos

Pasos virales

Movimientos inspirados en memes

Improvisaciones.

El objetivo no es pelear físicamente, sino conseguir la mejor reacción del público. Quien provoca más aplausos, gritos o entusiasmo puede considerarse el ganador.

¿Cómo se juega a “farmear aura”?

Las batallas que se han viralizado siguen una dinámica bastante sencilla:

Dos participantes se enfrentan; cada uno intenta demostrar que tiene mayor aura. Comienzan las poses o movimientos; pueden utilizar bailes, gestos, expresiones faciales o movimientos populares de TikTok. El público reacciona. Se determina quién tuvo más aura.

¿Dónde se volvió viral “farmear aura”?

Aunque el concepto tiene raíces en comunidades de videojuegos, anime y memes, fueron las redes sociales, especialmente TikTok, las que ayudaron a convertirlo en una expresión ampliamente utilizada.

En Latinoamérica la tendencia ha comenzado a transformarse en competencias presenciales. Actualmente se han reportado batallas o encuentros relacionados con el fenómeno en países como Brasil, Argentina y Bolivia, mientras que en México ya se realizó un torneo en Michoacán.

¿“Farmear aura” es un reto peligroso?

No, las batallas de aura no requieren contacto físico y consisten principalmente en poses, movimientos y gestos.