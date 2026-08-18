La policía de Filadelfia busca a un hombre que ha atemorizado y perseguido a varias mujeres en los últimos días; el sujeto, quien lleva puesta una máscara de Chucky, ha provocado preocupación entre la población, sobre todo luego de que los testimonios de las víctimas revelarán la inquietante frase que les dice una vez que las acorrala. El video del ataque también ha desatado una ola de miedo en la ciudad.

El caso se volvió viral después de que la Policía de Filadelfia difundiera imágenes en las que se observan al sospechoso corriendo detrás de una mujer. “El miércoles 12 de agosto de 2026, aproximadamente a las 5:30 am, la víctima, una mujer de 40 años, fue perseguida por un delincuente enmascarado en la zona de 1500 JFK Blvd. El delincuente profirió amenazas mientras mantenía la mano a la espalda al acercarse, lo que provocó que la denunciante tropezara y sufriera lesiones. Tras el incidente, el delincuente huyó a la estación de trenes suburbanos de SEPTA”, escribieron las autoridades en un comunicado.

Del mismo modo, proporcionaron las señas particulares del atacante, esto con la finalidad de identificarlo: “Varón, de entre 16 y 20 años, tez morena, 1,73 m de estatura, complexión delgada, con una máscara blanca estilo muñeca de Halloween, cabello negro y una mochila a cuadros negros y azules”.

¿Qué le dijo el hombre enmascarado a la mujer? La policía le dijo al medio CBS que el hombre le habría lanzado la frase “¿Estás lista para morir?” a una de las víctimas, causando aún más miedo a la joven, quien en el video (el cual las autoridades de Filadelfia compartieron en Youtube) sale corriendo y huyendo del hombre, el cual hasta ahora continúa prófugo.

De igual forma, se dio a conocer que el atacante estaría filmando los incidentes, pues fue captado sosteniendo un teléfono celular con la linterna encendida, así lo refirió a CBS el capitán Jason Smith del Departamento de Policía de Filadelfia.

¿El hombre enmascarado llevaba un arma?

Las autoridades señalaron que no se observa un arma en las imágenes de vigilancia. Sin embargo, durante uno de los encuentros el individuo habría mantenido una mano detrás de la espalda.

¿Hay más víctimas del hombre enmascarado?

La policía sospecha que sí podría haberlas. Los investigadores creen que el individuo pudo haber abordado a más personas de las que inicialmente denunciaron los hechos. Por ello, las autoridades están solicitando que cualquier persona que haya sido perseguida, amenazada o intimidada por un hombre con una máscara similar se presente ante la policía.