La relación entre Donald Trump y Natalie Harp, una de las asistentes del presidente de Estados Unidos, provocó polémica e incendió las redes luego de que se hablará de un posible interés romántico por parte de la joven de 35 años hacia su jefe. Pero no sólo eso, sino que medios estadounidenses dieron a conocer la molestia de Melania Trump ante el comportamiento de Harp, el cual ya estaría provocando problemas en su matrimonio.

En las últimas horas el nombre de Natalie Harp comenzó a estar en todos los medios internacionales y esto debido a que surgieron varios rumores, entre los que están el amor que sentiría la mujer por el mandatario de la Unión Americana y la forma en la que lo acompaña a todas partes, describiéndola como “inseparable”.

Pero en medio del escándalo también se dio a conocer lo que Melania Trump piensa de Harp y la forma en la que su relación con el presidente ha afectado su matrimonio. RadarOnline informó que de acuerdo con el biógrafo Michael Wolff, Harp ya habría generado tensiones con la primera dama.

Asimismo, comparó todas las veces que se ha visto a Natalie Harp con Trump y las pocas ocasiones en las que la pareja presidencial ha sido captada junta. “Melania, cuyas apariciones con su marido eran cuidadosamente negociadas y coreografiadas, no se presentaba si Harp estaba presente (...) como Harp siempre estaba presente, Melania nunca aparecía, y solo lo hacía con su marido durante la última semana de la campaña”, indicó Wolff refiriéndose a episodios de 2024.

También, trascendió que Natalie ha hecho todo lo posible por permanecer cerca de Donald. El biógrafo afirmó que cuando Trump trasladó su operación de campaña de Palm Beach a su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, en 2023, a Natalie no le dieron una habitación, ya que en lugar de marcharse, instaló una cama en las habitaciones del personal de limpieza.

Wolff aseguró que Harp se mudó posteriormente al vestuario de mujeres cuando determinó que dichas habitaciones no estaban lo suficientemente cerca del presidente. “Harp estaba por encima del personal de la Casa Blanca y, además, de su esposa y su familia (...) nadie se interponía entre Harp y Trump. Y solo se podía llegar a Trump pasando por Harp”, sostuvo el experto.

¿Quién es Natalie Harp?

Natalie Harp es la asistente ejecutiva, asesora de Donald Trump y una de las personas que tienen mayor acceso al presidente. Harp, de 35 años, se ha convertido en una figura habitual dentro del círculo íntimo de Trump. Su función va mucho más allá de acompañarlo en algunos eventos: es conocida por llevar una impresora portátil para proporcionarle documentos, noticias y publicaciones que el mandatario quiere revisar. Por esa razón recibió el apodo de “human printer” o “impresora humana”.

Reportajes recientes señalan que Harp también participa en la gestión de información que llega a Trump y en cuestiones relacionadas con sus publicaciones en redes sociales.

¿Natalie Harp está enamorada de Donald Trump?

No existe una confirmación pública de que Natalie Harp esté enamorada de Donald Trump. Sin embargo, distintos reportes han descrito una devoción extraordinariamente intensa de la joven hacia el presidente.

Según información citada por periodistas como Maggie Haberman y Jonathan Swan, Harp habría dejado notas personales para Trump en espacios privados y en una de ellas habría expresado una admiración particularmente profunda.