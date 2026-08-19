La cuarta semana de La Casa de los Famosos México 2026 sigue dejando confesiones que sorprenden a la audiencia. Esta vez, Karina Torres llamó la atención al revelar que tuvo un amorío con un futbolista español durante un viaje a Turquía.

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Aunque la influencer y creadora de contenido nunca mencionó el nombre del jugador, usuarios de TikTok hicieron sus investigaciones y encontraron un futbolista español que juega actualmente en Turquía que, según ellos, coincide con las pistas que dio la integrante de Las Perdidas.

Esto fue lo que contó Karina Torres y la teoría que se volvió viral en redes sociales.

Karina Torres revela cómo conoció a un futbolista español en Turquía

Durante una conversación con Aldo Rendón dentro del reality, Karina recordó que conoció al jugador mediante una aplicación de citas mientras estaba de viaje en Turquía.

"Una vez estaba en Turquía y me eché a un español, un futbolista", confesó.

Cuando Aldo le preguntó si el jugador era "güero", Karina respondió que no, pero aseguró que era "guapísimo".

La influencer también contó que el futbolista tenía millones de seguidores en Instagram y que, después de relatar la anécdota en una transmisión en vivo, él le envió un mensaje para reclamarle.

"Me dijo soy futbolista y lo seguí. Lo vi y tenía no sé cuántos millones de seguidores en Instagram y de repente se me ocurrió decir en una transmisión que me había echado a un español, un futbolista, y el viejo me mandó un mensaje por Instagram y me la hizo de pedo, que por qué había dicho, que ya le reclamaron y dije wey , ¿cómo? No mames, entre tanta gente ¿cómo va a saber que una chava le dijo que a poco era él?", relató.

Karina explicó que le respondió que nadie sabría de quién hablaba y admitió que compartió la historia porque quiso sentirse "protagonista".

¿Quién es el jugador que señalan en TikTok?

Tras la confesión, usuarios de TikTok comenzaron a reunir pistas sobre la identidad del futbolista.

Uno de los nombres más mencionados es Marco Asensio, quien acumula más de 15 millones de seguidores en Instagram y milita en el Fenerbahçe S. K. de la liga turca desde septiembre de 2025. Anteriormente jugó con el Real Madrid.

Los internautas consideran que su perfil coincide con la descripción de Karina: un futbolista español, con millones de seguidores y que se encontraba en Turquía durante el periodo en el que la influencer visitó ese país para grabar Migajeras por el mundo, en diciembre de 2025.

¿Karina Torres confirmó la identidad del futbolista?

Hasta ahora, Karina Torres no ha confirmado ni desmentido que se trate de Marco Asensio u otro jugador. Por lo que la identidad del futbolista español que conoció en Turquía se mantiene en secreto.