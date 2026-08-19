Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi le robó suspiros a sus seguidores de redes sociales al compartir fotografías haciendo alarde de su silueta de infarto, ataviada con un par de atuendos ideales para el verano y la playa.

La modelo e influencer recurrió a su cuenta de Instagram para compartir algunos detalles de sus recientes vacaciones en playas de Miami, incluidas tomas de sí misma en las que aparece modelando un par de bikinis de temporada.

Uno de los conjuntos se trató de un bikini de cintura baja en color blando con azul, a juego con un bralette de cuello halter color azul celeste; el segundo look estuvo compuesto por un bralette rojo de revelador escote y un bikini en corte V.

En otras imágenes que incluyó en su publicación mostró su paseo en yate frente a las costas de Miami junto a sus hijos, un día de descanso a la orilla de la piscina, su comida gourmet, así como la foto del libro que está leyendo.

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El post encantó a sus millones de seguidores y fanáticos de su esposo Lionel Messi, incluso Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo se tomó el tiempo de comentarle un emoji en sus fotos y dejarle un like.

“A la esposa del 10 se le respeta, señores”, “Muy bien por los comentarios. Muy bien por los hombres, todos siendo fieles a Messi”, “Una diosa para el dios del futbol”, escribieron sus fans.

Las actualizaciones en redes ocurren después de que se reportara el fallecimiento de su suegro, Jorge Messi, en Rosario, Argentina, días después de haber concluido el Mundial 2026, donde Lionel Messi quedó como subcampeón junto a la selección albiceleste.

Tras acudir al funeral, tanto Antonela como Lionel retomaron sus agendas personales, el jugador se reunió con el Inter Miami para jugar la Leagues Cup, Mientras que su esposa retomó sus compromisos laborales y el cuidado de sus tres hijos.

Desde que finalizó el Mundial, Antonela había mantenido un perfil bajo en sus redes sociales. Cuando España ganó el título sobre Argentina, la celebridad fue vista abandonando el partido junto a su familia visiblemente afectada.

Según se comentó en su momento, Roccuzzo había estado “desolada” por la derrota de su marido.