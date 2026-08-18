Rosalía tuvo que terminar antes de lo previsto su concierto del domingo 16 de agosto de 2026 en la Arena VFG de Guadalajara debido a las condiciones climáticas. Una decisión que entristeció a sus fanáticos y que provocó comparaciones con Harry Styles.

Usuarios de redes sociales criticaron que la cantante de Berghain concluyera su espectáculo antes pese a realizarse en un recinto techado, y señalaron que el exintegrante de One Direction terminó su residencia en el Estadio GNP seguros incluso con lluvia intensa y granizada.

Acá te contamos por qué Rosalía tuvo que terminar antes su concierto y qué dijeron las redes sociales.

¿Por qué Rosalía terminó antes su concierto en Guadalajara?

Durante la parte final del espectáculo, la intérprete de Con Altura explicó al público que el fuerte viento y la lluvia impedían continuar el concierto de forma segura.

“Quiero que sepáis que desde el principio hasta ahora lo hemos disfrutado muchísimo. Gracias a todos. Por lo visto hay mucho viento y no es seguro, pero que estéis bien, por favor. Que todos aquí estemos a salvo también. Gracias por estar aquí esta noche. De corazón, gracias, Jalisco. Aunque por reglas nos digan esto, quiero que sepáis que me voy con el corazón muy lleno”.

En redes, asistentes compartieron el video del momento, donde se puede escuchar a los fans de la cantante española gritar "noooo" ante la noticia.

¿Qué canciones quedaron fuera del setlist?

De acuerdo con los asistentes, sólo tres canciones de la gira LUX Tour quedaron fuera del concierto:

“DESPECHÁ”

“Focu ’ranni”

“Magnolias”

Redes comparan a Rosalía con Harry Styles

En redes sociales, los usuarios compararon a Rosalía con Harry Styles, cuyos conciertos en el entonces Estadio GNP Seguros fueron recordados por realizarse bajo lluvia intensa e incluso granizo.

Algunos usuarios señalaron que el cantante británico completó todas sus presentaciones a pesar de las condiciones meteorológicas, por lo que consideraron que “dejó la vara muy alta” para otros artistas que se presentan en México.

Entre los comentarios más destacados se encuentran:

“No m*mes, Rosalía , ¿cómo vas a cancelar un concierto porque está lloviendo en un inmueble techado? Definitivamente nadie como Harry Styles ”.

“ Harry dio seis conciertos con tormentas y granizo en un estadio sin techo. Dejaste la vara muy alta ”.

"Aprende de Harry Styles , el no cancelo ningún concierto a pesar de la lluvia y de que el estadio gnp no está techado, en el último concierto a la hora que salió se soltó el agua y así siguió el concierto hasta las 11:00pm".

"Pero les gusta ver artistas tan básicos, Harry Styles , cantó con lluvia, todo empapado".

"Y el Harry bailó bajo la lluvia, ven escojan. Bien sus artistas".

Usuarios también defendieron a Rosalía y a su producción

No todas las respuestas fueron negativas. También hubo usuarios que defendieron a la cantante española. Entre ellos, algunos asistentes señalaron que la Arena VFG no estaba completamente protegida del viento y que el agua se filtraba hacia el escenario, lo que podía representar un riesgo de accidentes o fallas eléctricas.

Estos fueron algunos de los comentarios: