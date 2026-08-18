La actriz y modelo Kaia Gerber ha contado una experiencia extraña y aterradora: de niña fue sometida a un exorcismo.

La anécdota sorprendió a sus fans, pues durante su aparición en el podcast Mitch Churi Chat Show aseguró que la exorcizaron con un didgeridoo y que atrae seres de otras dimensiones.

Acá te contamos qué dijo la actriz de Bottoms y American Horror Story sobre esta espeluznante experiencia.

Kaia Gerber cuenta que fue exorcizada cuando era niña

Kaia Gerber, hija de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, contó en el podcast Mitch Churi Chat Show que de niña le dijeron que estaba poseída y que, de hecho, ha sido “acechada” toda su vida.

“Me dijeron que estaba poseída cuando era niña. Simplemente estaba poseída. He sido acechada toda mi vida. Siento que atraigo a seres de otras dimensiones de una manera muy casual y relajada”.

La actriz expresó que “nunca había hablado de eso”, pero que “de verdad pasó”, y procedió a contar cómo le realizaron el exorcismo.

“¿Sabes cómo hicieron el exorcismo? Tocaron un didgeridoo a mi alrededor. Así es como hicieron el exorcismo”.

Kaia agregó que, tras el ritual, quedó “completamente sanada”.

¿Qué es un didgeridoo?

El didgeridoo es un instrumento de viento desarrollado por los pueblos aborígenes del norte de Australia hace al menos mil años, de acuerdo con Wikipedia.

Tradicionalmente está hecho de madera y se utiliza en danzas y cantos ceremoniales.

Cindy Crawford le regaló agua bendita para el set de American Horror Story

Kaia Gerber, quien actualmente promociona la serie The Shards de FX, confesó que su mamá, Cindy Crawford, incluso le dio agua bendita para llevar al set de la temporada 10 de American Horror Story, donde interpretó a Kendall Carr, porque no quería que la poseyeran.

“Mi mamá me dio agua bendita para llevar al set porque me dijo: ‘No quiero que te posean’”.