Tom Holland está triunfando en taquilla tras el estreno de Spider-Man: Brand New Day. La película del arácnido ya superó los 2 mil millones de dólares con apenas tres semanas en cartelera, lo que la ha convertido en la película más taquillera de lo que va de 2026, por arriba de La Odisea de Christopher Nolan, donde Holland también forma parte del elenco.

Tras alcanzar dicha cifra, Spider-Man: Brand New Day se ha colocado entre las películas más taquilleras de todos los tiempos.

Pero, ¿cuánto ganó Tom Holland por ponerse en los zapatos de Peter Parker por séptima ocasión? Acá te lo develamos.

¿Cuánto ganó Tom Holland por Spider-Man: Brand New Day?

De acuerdo con TheWrap, Tom Holland recibió un salario base de al menos 20 millones de dólares por volver a interpretar a Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day. Esta cifra representa 10 millones de dólares más respecto a su interpretación del superhéroe arácnido en Spider-Man: No Way Home.

Sin embargo, Holland podría ganar en total al menos 100 millones de dólares tras las bonificaciones de taquilla. El reporte señala que su acuerdo incluye una participación en los ingresos y que esta cantidad podría aumentar conforme continúe el éxito de la película.

Cabe señalar que por el momento ni Sony Pictures ni los representantes de Holland han confirmado estas cifras.

¿Cuánto ha ganado Tom Holland por interpretar a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel?

Cuando Tom Holland entró al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) tenía 20 años y no era un actor tan conocido como lo es ahora. Por ello, su salario en su primera aparición como Spider-Man en Capitán América: Civil War aún no llegaba al millón de dólares.

A continuación, te compartimos las cifras aproximadas que recibió el actor por sus interpretaciones del Hombre Araña, de acuerdo con reportes sobre sus salarios: