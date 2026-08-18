Armando “Hormiga” González podría estar viviendo sus últimos días como jugador de Chivas: el delantero mexicano está en el centro del mercado de fichajes después de que un equipo europeo avanzara en las negociaciones para llevarse al atacante rojiblanco. ¿Qué escuadra quiere al joven futbolista y cuánto pagaría por él? Te contamos lo que se sabe.

El delantero mexicano, de 23 años, tendría una oportunidad que muchos futbolistas de la Liga MX buscan durante años. Después de convertirse en uno de los atacantes jóvenes más importantes de Chivas, González podría comenzar una nueva etapa en el futbol europeo.

Su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 también incrementó su exposición internacional, aunque disputó pocos minutos durante la Copa.

¿Qué equipo quiere fichar a la “Hormiga” González?

El club que busca contratar a la "Hormiga" González es el Olympiacos, uno de los equipos más importantes de Grecia y de los clubes con mayor tradición.

¿Cuánto pagará Olympiacos por la “Hormiga” González?

La cifra que se ha reportado es de 15 millones de dólares. Sin embargo, existen versiones diferentes sobre la cantidad exacta y el porcentaje de la operación.

¿La “Hormiga” González se va de Chivas?

Hasta este momento, no es un hecho la salida del joven futbolista de Chivas, sobre todo porque el conjunto rojiblanco rechazó la última propuesta y se ha dado a conocer que las negociaciones se encuentran detenidas.

¿Cuántos goles ha hecho la “Hormiga” González con Chivas?

Su efectividad como delantero es lo que precisamente es lo que precisamente ha llamado la atención de equipos europeos pues ha anotado un total de 29 goles, cifra que lo coloca entre los atacantes mexicanos más destacados.

¿Qué otros equipos europeos han buscado a la “Hormiga” González?

Durante 2026, el nombre de Armando González apareció en reportes que lo vincularon con diferentes equipos europeos, entre estos:

-Barcelona

-Newcastle United

-Atlético de Madrid.