El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una actualización de sus políticas para determinar cuándo un extranjero podría ser considerado inadmisible por motivos de “carga pública” al solicitar la residencia permanente legal, conocida como Green Card. La nueva guía entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026.

La actualización llega después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitiera una norma definitiva que elimina las regulaciones sobre carga pública implementadas durante la administración Biden en 2022. Según USCIS, las nuevas directrices buscan alinearse con la intención del Congreso de que los inmigrantes sean económicamente autosuficientes y no dependan de programas financiados por los contribuyentes.

¿Quiénes estarán sujetos a la evaluación de carga pública?

De acuerdo con la agencia, la mayoría de las personas que soliciten un ajuste de estatus para convertirse en residentes permanentes legales estarán sujetas a esta revisión, salvo que pertenezcan a alguna categoría exenta establecida por la ley.

Entre los grupos que sí serán evaluados se encuentran familiares directos de ciudadanos estadounidenses, ciertos familiares de residentes permanentes, prometidos de ciudadanos estadounidenses, inversionistas, trabajadores calificados, profesionales con títulos avanzados, trabajadores religiosos y ganadores de la visa de diversidad, entre otros.

Categorías exentas

USCIS explicó que varias categorías migratorias no estarán sujetas a este análisis. Entre ellas destacan los refugiados, asilados, víctimas de trata de personas, beneficiarios de visas U para víctimas de delitos, menores inmigrantes especiales y solicitantes amparados por leyes específicas, como la Ley de Ajuste Cubano.

También están exentos ciertos ciudadanos afganos e iraquíes que colaboraron con el gobierno estadounidense, algunos grupos humanitarios y personas protegidas bajo programas especiales establecidos por el Congreso.

Los cinco factores clave que revisará USCIS

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece que los oficiales migratorios deben evaluar cinco factores principales para determinar si una persona podría convertirse en una carga pública en el futuro:

Edad.

Estado de salud.

Situación familiar.

Bienes, recursos y situación financiera.

Educación y habilidades laborales.

Además, los funcionarios podrán considerar la Declaración Jurada de Patrocinio Económico (Formulario I-864), documento mediante el cual un patrocinador se compromete a brindar apoyo financiero al inmigrante.

La agencia aclaró que cada solicitud será analizada individualmente y tomando en cuenta la totalidad de las circunstancias del solicitante.

Beneficios públicos que podrían ser considerados

Uno de los cambios más relevantes es la forma en que se evaluará la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos económicos.

Para beneficios recibidos antes del 18 de septiembre de 2026, USCIS únicamente considerará la asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de ingresos y la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno.

Sin embargo, para beneficios recibidos a partir de esa fecha, los oficiales podrán tomar en cuenta una gama más amplia de apoyos gubernamentales sujetos a verificación de ingresos, incluyendo asistencia para vivienda, cupones de alimentos, ayuda financiera para estudios universitarios y otros programas similares.

¿Qué es una fianza por carga pública?

La nueva guía también explica el mecanismo conocido como “fianza por carga pública”. Si un oficial determina que un solicitante es inadmisible únicamente por esta razón, USCIS podría darle la oportunidad de presentar una garantía financiera para continuar con su proceso migratorio.

Esta fianza puede consistir en un depósito en efectivo o una garantía emitida por una compañía autorizada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El objetivo es asegurar que la persona no se convierta en una carga para el gobierno.

Quienes reciban una invitación formal de USCIS podrán presentar el Formulario I-945, utilizado específicamente para este tipo de fianzas. La agencia enfatizó que no aceptará solicitudes de este formulario de personas que no hayan sido invitadas previamente mediante una Notificación de Intención de Denegación.

¿Cuándo entran en vigor los cambios?

La guía publicada por USCIS reemplaza directrices anteriores, incluida la Guía Provisional de Campo de 1999 relacionada con la inadmisibilidad por carga pública. Las nuevas reglas serán aplicables a las solicitudes de ajuste de estatus (Formulario I-485) presentadas o enviadas electrónicamente a partir del 18 de septiembre de 2026.

Con esta actualización, USCIS busca establecer criterios más claros para la evaluación de quienes buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos, aunque insiste en que cada caso será analizado individualmente y con base en las circunstancias específicas de cada solicitante.