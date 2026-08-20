Obtener la aprobación de la visa americana es uno de los pasos más importantes para viajar a Estados Unidos, pero muchos solicitantes se preguntan: ¿cuánto tiempo tarda en llegar el documento después de la entrevista?

La Embajada de Estados Unidos en México aclaró este tema a través de sus redes sociales y explicó cuáles son los tiempos estimados de entrega.

De acuerdo con la información compartida por la representación diplomática, la entrega suele tomar entre 3 y 4 semanas cuando se trata de una tarjeta, mientras que una visa estampada en el pasaporte generalmente tarda de 5 a 7 días hábiles después de haber sido aprobada. Sin embargo, estos plazos pueden variar dependiendo de la demanda y de los procesos administrativos.

Los solicitantes pueden recibir su visa de diferentes maneras. Una opción es recogerla en una sucursal de DHL, otra es solicitar el envío a domicilio mediante el servicio de entrega premium, que tiene un costo adicional. También existe la posibilidad de recoger el documento en el Centro de Atención a Solicitantes (CAS) seleccionado durante el trámite.

¿Cómo solicitar el envío de la visa a domicilio?

Si después de la aprobación deseas que tu visa llegue directamente a tu casa, deberás ingresar a tu cuenta en el portal de citas de visas estadounidenses. Una vez dentro, selecciona la opción “Continuar” y posteriormente “Envío Premium”. Después solo tendrás que elegir la modalidad de entrega deseada y seguir las instrucciones para realizar el pago correspondiente.

¿Cómo rastrear el envío de tu visa?

Una vez que se genere el número de guía, podrás dar seguimiento al documento de dos formas. La primera es ingresando al portal donde programaste tu cita, en el que aparecerá un ícono de un camión cuando el envío haya sido procesado.

En esta plataforma también se mostrará el estatus de la entrega:

En ruta: DHL ya recogió la visa en la embajada o consulado.

Entrega: el paquete se dirige a la sucursal seleccionada.

Listo para recogerse: la visa ya está disponible para ser retirada.

La segunda alternativa es consultar directamente el sitio web de DHL utilizando el número de rastreo recibido por correo electrónico.

¿Qué necesitas para recoger tu visa?

Al acudir por tu documento deberás presentar una identificación oficial y el número de guía correspondiente. Es importante tener en cuenta que, si la visa no se recoge durante los primeros 30 días, será devuelta al Centro de Atención a Solicitantes.

¿Cuándo puedes viajar a Estados Unidos?

La buena noticia es que no existe un periodo de espera adicional. Una vez que tengas la visa en tus manos, puedes utilizarla de inmediato para ingresar a Estados Unidos, siempre y cuando cumplas con los requisitos migratorios aplicables.

La vigencia de la visa y el tiempo de estancia

La visa de turista estadounidense B1/B2 suele tener una vigencia de hasta 10 años. En el documento aparecen dos fechas clave: la de emisión (Date of Issue) y la de vencimiento (Expires On). Mientras la visa siga vigente, puede utilizarse para realizar viajes durante ese periodo.

No obstante, uno de los errores más comunes es pensar que esos 10 años equivalen al tiempo que una persona puede permanecer en territorio estadounidense. En realidad, cada ingreso al país es evaluado por un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quien determina cuánto tiempo puede permanecer el visitante. En muchos casos se autoriza una estancia de hasta 180 días, aunque la decisión final siempre depende de las autoridades migratorias al momento de la entrada.