Donald Trump y su asistente de comunicación, Natalie Harp, han estado en medio de la atención mediática por su sospechosa cercanía y el vínculo que presuntamente tienen más allá del trabajo.

Después de que se hablara de su relación y de los conflictos que aparentemente han surgido en el matrimonio del presidente con Melania Trump a causa de Harp, ha resurgido en internet un video que genera preguntas sobre el papel de Natalie , en la vida de Trump, pero también en la elaboración y publicación de los polémicos mensajes del presidente en Truth Social.

¿Está Harp detrás de los controversiales post en Truth Social?

En dichas imágenes, Harp aparece junto al mandatario mientras transcribe sus palabras y prepara una publicación para que sea difundida bajo el nombre de Trump, una escena que ahora vuelve a circular en redes sociales en medio de la controversia.

El video no es nuevo, sino que data de hace un par de años. El fragmento muestra a Trump dictando una serie de comentarios mientras observa el discurso que Kamala Harris ofreció durante la convención demócrata de 2024.

Harp aparece escribiendo las declaraciones del entonces candidato y posteriormente solicita la aprobación para publicar el contenido. Las imágenes han provocado especulaciones sobre hasta qué punto la asistente participa en la elaboración de las publicaciones que Trump presenta como mensajes personales en su cuenta de Truth Social y hasta dónde llega su confianza.

Unearthed video: Trump aide Natalie Harp personally types out Trump’s Truth Social posts as he sits there rambling pic.twitter.com/6Bv7uUcNZk — Headquarters (@HQNewsNow) August 17, 2026

La escena también reavivó las críticas sobre la llamada “impresora humana” de Trump, como algunos usuarios han denominado a Harp debido a la frecuencia con la que aparece preparando mensajes del presidente.

Las imágenes han generado una fuerte reacción en redes sociales, donde algunos críticos cuestionan el papel de Harp y la influencia que tiene sobre el presidente, incluso han llegado a señalarla como responsable de ayudar a difundir mensajes de Trump como los de la guerra en Medio Oriente, los aranceles, migración ilegal y fraude electoral.

Otros usuarios, en cambio, se han preguntado si su función corresponde simplemente a labores administrativas y de apoyo o si en realidad sostienen un vínculo más personal e íntimo, cabe recordar que la misma Natalie le escribió una carta al presidente en el que le dice que significa todo para ella y en varias ocasiones ha resaltado que Trump influyó en su recuperación del cáncer con la ley Derecho a Intentarlo, con la que pudo acceder a medicamentos y tratamientos no aprobados aún.

La cercanía entre Donald Trump y Natalie Harp también ha sido objeto de comentarios del biógrafo Michael Wolff, quien ha planteado que la presencia constante de la asistente habría generado tensiones en la relación del presidente con Melania Trump.

Harp también habría formado parte del reducido grupo de colaboradores que conocía cambios en los planes de viaje de Trump, de acuerdo con las afirmaciones de Wolff sobre un supuesto “avión señuelo” utilizado durante sus desplazamientos, en especial en Turquía donde hubo reportes de amenazas terroristas en su contra.