La Embajada de Canadá en México lanzó una oportunidad laboral para profesionistas con experiencia en comercio internacional e inversión extranjera. La vacante corresponde al puesto de Funcionario Superior de Comercio e Inversiones (Columbia Británica) y ofrece un salario anual de 983,698 pesos mexicanos, además de prestaciones laborales.

El puesto está disponible en la Ciudad de México y forma parte de la representación de la provincia canadiense de Columbia Británica, una de las economías más importantes de Canadá.

¿Cuál será la función del puesto?

La persona seleccionada será responsable de promover los intereses económicos de Columbia Británica en México, impulsando el comercio, atrayendo inversiones y fortaleciendo alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales, asociaciones empresariales y socios internacionales.

Entre sus principales actividades destacan:

Identificar oportunidades de negocio para empresas de Columbia Británica.

Promover inversiones hacia la provincia canadiense.

Elaborar análisis e investigaciones de mercado.

Participar en ferias comerciales, exposiciones y eventos de promoción.

Desarrollar relaciones con inversionistas y actores clave.

Preparar informes y recomendaciones estratégicas para la toma de decisiones.

Dar seguimiento a las tendencias de comercio e inversión entre México y Canadá.

La Embajada señala que este trabajo contribuye al crecimiento económico sostenible, la generación de empleos y el fortalecimiento de la competitividad internacional de Columbia Británica.

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Salario y condiciones laborales

La vacante contempla las siguientes condiciones:

Salario: $983,698 pesos mexicanos al año.

Tipo de contrato: Indefinido.

Jornada laboral: Tiempo completo.

Horario: 37.5 horas semanales.

Ubicación: Embajada de Canadá en México, Ciudad de México.

Vacantes disponibles: Una.

Aunque se ofrecen beneficios laborales, el Gobierno de Canadá precisa que no negocia salarios y que las condiciones se ajustan al entorno laboral de cada país.

Requisitos para postularse

Los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos académicos, de idioma y experiencia profesional.

Escolaridad

Se requiere:

Título de licenciatura expedido por una institución legalmente registrada.

Presentar documentación comprobatoria, como título profesional o cédula.

Idiomas

Los candidatos deberán demostrar un nivel avanzado en:

Inglés.

Español.

La evaluación podrá realizarse mediante pruebas oficiales o certificaciones.

Experiencia laboral

Cinco años de experiencia acumulada en los últimos diez años en desarrollo de negocios internacionales o atracción de inversión extranjera directa.

Experiencia en gestión de relaciones con clientes y grupos de interés.

Experiencia en servicios de apoyo empresarial para empresas pequeñas y grandes.

Experiencia en planeación y gestión de proyectos.

Experiencia elaborando reportes, presentaciones y asesoría estratégica para directivos o clientes.

Manejo de herramientas y bases de datos CRM.

Conocimientos y competencias que busca la Embajada

Los aspirantes también deberán acreditar conocimientos y habilidades como:

Entendimiento de los principales sectores económicos de México.

Conocimiento de los flujos comerciales y de inversión entre países.

Pensamiento estratégico y capacidad de toma de decisiones.

Habilidad para crear redes de contactos y alianzas.

Orientación al cliente.

Atención al detalle.

Iniciativa y capacidad de adaptación.

Aspectos que podrían dar ventaja a los candidatos

La Embajada de Canadá informó que dará preferencia a quienes cuenten con:

Experiencia previa en misiones diplomáticas u organismos gubernamentales.

Conocimiento de la economía y sectores estratégicos de Columbia Británica.

Dominio intermedio del idioma francés.

Experiencia en sectores prioritarios como tecnologías limpias, manufactura avanzada, minería, agricultura, agroindustria, defensa, educación, energías renovables, infraestructura, tecnologías de la información o industria aeroespacial.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está abierta a todas las personas que:

Residan en México.

Estén legalmente autorizadas para trabajar en el país.

La Embajada aclaró que no patrocina permisos de trabajo y que tampoco cubre gastos relacionados con entrevistas, exámenes o reubicación.

Fecha límite para enviar la solicitud

Los interesados podrán registrarse hasta el 31 de agosto de 2026 a las 23:59 horas.

La solicitud debe enviarse exclusivamente mediante la plataforma en línea habilitada por la Embajada de Canadá . Las postulaciones incompletas o enviadas fuera de plazo serán descartadas automáticamente.

Además, las solicitudes deberán presentarse en inglés o francés, que son los idiomas oficiales del Gobierno de Canadá.

Para conocer todos los detalles y postularse , entra a este portal oficial de reclutamiento de la Embajada de Canadá en México y completar el proceso correspondiente antes de la fecha límite.