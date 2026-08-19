Dua Lipa captó la atención de millones de seguidores en Instagram al compartir imágenes de una exclusiva escapada entre amigas en Portofino, Italia.

La cantante británica presumió su estilizada figura con un llamativo bikini a rayas mientras disfrutaba de los festejos previos a la boda de una de sus amigas más cercanas.

La intérprete de Training Season se encuentra hospedada junto a su grupo de amigas en el lujoso hotel Splendido, perteneciente a la cadena Belmond y considerado uno de los alojamientos más exclusivos de la región. Durante la celebración, Dua publicó una serie de fotografías y selfies en las que dejó ver el ambiente relajado y alegre del viaje.

Dua Lipa is breathtaking in new photos. pic.twitter.com/NvHcGYweKq — Pop Crave (@PopCrave) August 18, 2026

En las instantáneas compartidas con sus seguidores, la artista apareció luciendo un bikini de corte triangular que resaltó su figura atlética. Junto a las imágenes escribió un mensaje dedicado a la futura novia, dejando claro que el viaje tenía como objetivo celebrar esta nueva etapa en la vida de una de sus mejores amigas. Las publicaciones acumularon miles de reacciones y comentarios en cuestión de horas.

Dua Lipa también llamó la atención por sus elecciones de moda durante la estancia. En otro momento fue fotografiada recorriendo el complejo turístico con un chaleco blanco básico y shorts de mezclilla azul claro, un conjunto fresco y casual ideal para el verano italiano. Sin embargo, uno de los accesorios que más destacó fue un enorme bolso tote a rayas de Chanel, perteneciente a la colección Crucero 2027 de la firma francesa.

Dicha colección marcó un momento importante para la casa de moda, ya que fue presentada en Biarritz, Francia, y representa el debut de Matthieu Blazy al frente de las propuestas Crucero de Chanel. El bolso elegido por la cantante se convirtió en una de las piezas más comentadas de su atuendo y complementó perfectamente el estilo relajado que mostró durante el viaje.

La escapada llega apenas unas semanas después de que Dua Lipa y el actor Callum Turner celebraran su matrimonio. La pareja contrajo nupcias en Londres y posteriormente organizó una exclusiva celebración de varios días en Sicilia, donde familiares y amigos cercanos se reunieron para festejar la unión. Tras el enlace, ambos disfrutaron de una extensa luna de miel recorriendo distintos destinos europeos.

Recientemente, la cantante acompañó a su esposo en Nueva York durante la promoción de One Night Only, la más reciente película del actor. Antes de ello, la pareja también asistió junta a la final de la Copa Mundial, combinando sus compromisos profesionales con momentos personales que han compartido de forma ocasional con sus seguidores.

Mientras disfruta de esta nueva etapa en su vida personal, Dua Lipa también ha retomado sus proyectos musicales y su trabajo en el estudio de grabación.