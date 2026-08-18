Cada vez falta menos para que la Tierra tenga como visitante a uno de los asteroides más comentados esperados por la ciencia debido a su peligrosidad y las posibilidades de que nos impacte.

Se trata del asteroide Apophis, también conocido como Dios del Caos o de las fuerzas del mal que se espera que se acerque a nosotros en un futuro no muy lejano. Sigue leyendo para conocer los detalles del paso de este cuerpo celeste.

Según estimaciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), este asteroide se acercará a nuestro planeta después de haber encendido las alertas espaciales por sus altas posibilidades de impacto y las consecuencias que hipotéticamente dejaría.

¿Cuándo se acercará Apophis a la Tierra?

La NASA estima que se acercará a la Tierra el 19 de abril de 2029. Estará a una distancia de 32 mil kilómetros sobre la superficie de la Tierra, mucho más cerca de lo que está la Luna de nosotros, cuya distancia es de 384 mil kilómetros . De hecho, se estima que estará más cerca que los satélites en órbita geoestacionaria, por lo que será aún más brillante, con más posibilidades de ser visto con facilidad.

Nuevos datos revelados consideran que el paso del asteroide será visto con facilidad por aproximadamente 7.600 millones de personas en Australia, Asia, el Atlántico Norte, Asia, África, Europa y partes de Sudamérica. En Norteamérica, incluido México, se necesitará el uso de binoculares o telescopios.

¿Hay peligro de que impacte contra la Tierra?

Según datos de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), se ha descartado un impacto del Dios del Caos contra la Tierra durante el próximo siglo.

Las primeras evaluaciones del cuerpo celeste sugerían que sí impactaría en algún momento en las próximas décadas, pero tras análisis más exactos y avanzados, se descartó dichas posibilidades.

“Un impacto en 2068 no es posible y nuestros cálculos no muestran ningún riesgo de impacto durante al menos los próximos 100 años”, coincide un informe del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS).

¿Cuánto mide el asteride Apophis?

Descubierto en el 2004, el asteroide, que recibe el nombre del dios egipcio Apophis, o Dios del caos, la oscuridad y el mal, mide aproximadamente 376 metros de diámetro, según estimaciones de la ESA.