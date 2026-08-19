La participación de los mexicanos con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 impresionó a varios clubes de Europa y Asia, tanto es así que ya buscan fichar a varias estrellas, entre ellas al centrocampista del Cruz Azul Erik Lira.

De acuerdo con informes del sitio especializado en transferencias y fichajes, Transfermarkt, el mexicano ha recibido ofertas de al menos dos clubes de gran relevancia, el Al Jazeera de la liga árabe y al AS de Mónaco; ambas con varios millones de por medio.

Medios como Fox Sports y ESPN afirman que el jugador recibió una oferta por parte del club árabe, con la que se cumpliría las expectativas económicas de Lira; sin embargo, fue rechazada debido a que la estrella del Cruz Azul sueña con llegar a Europa.

En su momento, Claro detalló que el equipo árabe estaba dispuesto a pagar poco más de 12 millones de dólares , a través de un poderoso contrato para los siguientes años.

Según se comenta, las primeras negociaciones con el Mónaco no se concretaron, sin embargo, La Máquina sigue en la espera de una actualización de la oferta que desemboque en el fichaje oficial para trasladar a Lira a Europa en los siguientes meses.

De acuerdo con los medios especializados, en caso de que no se concrete ninguna oferta en Europa para las siguientes semanas, Erik se quedaría en Cruz Azul, desechando por completo también las posibilidades de ir a Arabia.

Por ahora Erik tiene un contrato vigente con Cruz Azul hasta el 30 de junio de 2029. En el Apertura 2026 de la Liga MX, Erik ha estado activo; en tres de cuatro partidos salió como titular.

Además, jugó el partido Campeón de Campeones entre el Cruz Azul y el Toluca, partido que pactó el juego contra el Inter de Miami de Lionel Messi, que se llevará a cabo el 16 de septiembre.

¿Cuánto vale Erik Lira actualmente?

Estimaciones de Transfermarkt señalan que el centrocampista del Cruz Azul, de 26 años, tiene un valor en el mercado superior a los 14 millones de euros.

Previamente a La Máquina y a las ofertas para el extranjero, el futbolista mexicano ha brillado en las filas de clubes como Pumas UNAM, al que llegó con un fichaje de 3.98 millones , y el Club Necaxa U20.

Durante el Mundial 2026, Lira destacó con la Selección Mexicana, principalmente en el partido contra Ecuador. Asimismo, ayudó al Tri a llegar a los octavos de final invicto.