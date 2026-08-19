La polémica alrededor de Emma Coronel volvió a crecer en redes sociales luego de que un influencer que había lanzado fuertes insultos en contra de la esposa de El Chapo, terminara ofreciendo disculpas públicamente luego de presuntamente haber recibido amenazas de muerte relacionadas con “La Chapiza”. El video del momento en el que el tiktoker le pide perdón a la modelo se hizo viral en dicha plataforma y recibió cientos de comentarios.

Desde que salió de la cárcel, Emma Coronel se volvió una personalidad muy seguida en redes sociales, porque la mayoría de lo usuarios desean conocer cómo es y cómo vive la esposa de El Chapo Guzmán, considerado uno de los narcotraficantes más poderosos y peligrosos del mundo.

A pesar de que las cámaras están sobre ella y de que se le conoce por ser pareja sentimental del exlíder del Cártel de Sinaloa, hay personas que no la identifican y que no saben quién es, tal es el caso del influencer conocido como Chico Rabia, quien entró en un live en el que estaban presentes varias personas, entre éstas Emma Coronel, y comenzó a hacer comentarios inapropiados.

En el video que circula se escucha al creador de contenido insultando a los presentes, incluyendo a Emma Coronel, a quien llamó “hedionda”, “asquerosa” y con “falta de higiene”. Tras estas palabras, los usuarios que se encontraban en la transmisión comenzaron a advertirle que la modelo era esposa de El Chapo.

Por su parte, Coronel, sin enojarse, pidió que no se dijeran groserías y preguntó cómo podía sacar de la transmisión al influencer: “¿Y cómo lo saco usted, oiga?”, dijo. Después de lo sucedido, la pareja de El Chapo hizo un en vivo y dejó que se conectara Chico Rabia a su transmisión.

Una vez que ingresó, lo primero que hizo el tiktoker fue a pedirle disculpas a Coronel: “¿Cómo está, patrona? “Pasaba por aquí porque le quería pedir disculpas por aquello. Acepto mi error, que sí, la verdad, la verdad, me pasé”, dijo Chico Rabia, a lo que la modelo inmediatamente contestó “Acepto la disculpa, no se preocupe”.

El Tiktoker comentó que tras sus acciones recibió amenazas de muerte por redes sociales en las que le decían “vuelta alto”, por lo que los internautas señalaron que detrás de estas intimidaciones podría estar La Chapiza, es una facción del Cártel de Sinaloa liderada por Los Chapitos (los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, principalmente Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán).

“Ellos me cuidan mucho”, comentó la famosa refiriéndose a sus seguidores, a la vez que comentó que ella había hecho un llamado a que no lo atacaran: “Les estaba diciendo que no fueran a escribirle nada malo, ni le hicieran malos comentarios y que tranquilos, que no pasaba nada”, indicó.