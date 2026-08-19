El ciclo escolar 2026-2027 está a punto de iniciar el próximo lunes 31 de agosto para escuelas de educación básica a nivel nacional, según lo establecido en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Pero ante el hecho de que millones de estudiantes regresan a las aulas, ha surgido la expectativa de los siguientes días de descanso obligatorio, vacaciones y suspensiones de clases. ¿Qué días tus hijos no irán a la escuela? ¿Qué fines de semana largos habrá? Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

¿Qué días no habrá clases?

En el calendario de la SEP se señala que habrá nueve suspensiones de labores docentes, la mayoría por días festivos. Además, se marcan ocho días de suspensión por Consejo Técnico y dos periodos de vacaciones.

Los días en que se marcan la suspensión de clases son:

Miércoles 16 de septiembre , que será el primer descanso oficial tras el regreso a clases

, que será el primer descanso oficial tras el regreso a clases Lunes 2 de noviembre , por el Día de Muertos

, por el Día de Muertos Lunes 16 de noviembre , por el aniversario de la Revolución Mexicana, 20 de noviembre (se recorre al lunes)

, por el aniversario de la Revolución Mexicana, 20 de noviembre (se recorre al lunes) Viernes 25 de diciembre , Navidad (aunque ya son vacaciones de invierno)

, Navidad (aunque ya son vacaciones de invierno) Viernes 1 de enero , Año Nuevo (aún son vacaciones)

, Año Nuevo (aún son vacaciones) Martes 6 de enero , Día de Reyes

, Día de Reyes Lunes 1 de febrero , por el Día de la Constitución, 5 de febrero (se recorre al lunes)

, por el Día de la Constitución, 5 de febrero (se recorre al lunes) Lunes 15 de marzo (se recorre al lunes)

(se recorre al lunes) Miércoles 5 de mayo, por aniversario de la Batalla de Puebla

¿Cuándo habrá puentes vacacionales?

Estos son los puentes que habrá a lo largo del ciclo escolar 2026-2027:

Lunes 2 de noviembre

Lunes 16 de noviembre

Lunes 1 de febrero

Lunes 15 de marzo

¿Cuándo habrá sesiones de Consejo Técnico?

Como se mencionó, habrá ocho días de suspensión de clases por Consejo Técnico y serán estos viernes:

25 de septiembre

30 de octubre

27 de noviembre

29 de enero

26 de febrero

30 de abril

28 de mayo

25 de junio

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

¿Cuándo inicia y cuándo concluye el ciclo escolar 2026-2027?

Las clases correspondientes al ciclo escolar 2026-2027 para escuelas de educación básica de la SEP inician el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirán el viernes 9 de julio de 2027.

¿Cuándo habrá vacaciones en el ciclo escolar 2026-2027?