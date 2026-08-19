TE RECOMENDAMOS
Estados Unidos endurece revisión de “carga pública”: estos inmigrantes podrían enfrentar más obstáculos para obtener la Green Card
¿Cuánto ganó Tom Holland por Spider-Man: Brand New Day? Esta es la millonaria cifra que podría recibir
El ciclo escolar 2026-2027 está a punto de iniciar el próximo lunes 31 de agosto para escuelas de educación básica a nivel nacional, según lo establecido en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Pero ante el hecho de que millones de estudiantes regresan a las aulas, ha surgido la expectativa de los siguientes días de descanso obligatorio, vacaciones y suspensiones de clases. ¿Qué días tus hijos no irán a la escuela? ¿Qué fines de semana largos habrá? Sigue leyendo para conocer todos los detalles.
- LEE MÁS: “Es su cómplice”. Resurge video de Natalie Harp escribiendo publicaciones de Trump en Truth Social; cuestionan su relación
- NO TE PIERDAS: “Intentó incendiar el palacio”: la acusación que vuelve a poner al príncipe Harry contra la familia real
¿Qué días no habrá clases?
En el calendario de la SEP se señala que habrá nueve suspensiones de labores docentes, la mayoría por días festivos. Además, se marcan ocho días de suspensión por Consejo Técnico y dos periodos de vacaciones.
Los días en que se marcan la suspensión de clases son:
- Miércoles 16 de septiembre, que será el primer descanso oficial tras el regreso a clases
- Lunes 2 de noviembre, por el Día de Muertos
- Lunes 16 de noviembre, por el aniversario de la Revolución Mexicana, 20 de noviembre (se recorre al lunes)
- Viernes 25 de diciembre, Navidad (aunque ya son vacaciones de invierno)
- Viernes 1 de enero, Año Nuevo (aún son vacaciones)
- Martes 6 de enero, Día de Reyes
- Lunes 1 de febrero, por el Día de la Constitución, 5 de febrero (se recorre al lunes)
- Lunes 15 de marzo (se recorre al lunes)
- Miércoles 5 de mayo, por aniversario de la Batalla de Puebla
¿Cuándo habrá puentes vacacionales?
Estos son los puentes que habrá a lo largo del ciclo escolar 2026-2027:
- Lunes 2 de noviembre
- Lunes 16 de noviembre
- Lunes 1 de febrero
- Lunes 15 de marzo
¿Cuándo habrá sesiones de Consejo Técnico?
Como se mencionó, habrá ocho días de suspensión de clases por Consejo Técnico y serán estos viernes:
- 25 de septiembre
- 30 de octubre
- 27 de noviembre
- 29 de enero
- 26 de febrero
- 30 de abril
- 28 de mayo
- 25 de junio
¿Cuándo inicia y cuándo concluye el ciclo escolar 2026-2027?
Las clases correspondientes al ciclo escolar 2026-2027 para escuelas de educación básica de la SEP inician el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirán el viernes 9 de julio de 2027.
¿Cuándo habrá vacaciones en el ciclo escolar 2026-2027?
Dentro de este ciclo, habrá dos periodos de receso escolar, o vacaciones. El primero será del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027; las clases se reanudarán el 7 de enero. El segundo periodo vacacional comprenderá del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.
Hombre con máscara de Chucky aterroriza Filadelfia: "¿estás lista para morir?”, preguntó a corredora
[Publicidad]