La mañana de este 19 de agosto se reportaron bloqueos carreteros y quema de vehículos en distintos puntos de Michoacán, como reacción a un fuerte despliegue de fuerzas estatales y federales para capturar a uno o varios líderes criminales.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los objetivos del operativo ni han confirmado el número de personas detenidas.

Esto es lo que se sabe sobre los bloqueos, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presunto objetivo de la operación, de acuerdo con información oficial y medios locales.

¿Dónde hubo bloqueos y quema de vehículos en Michoacán?

Los narcobloqueos se registraron principalmente en las regiones de Zamora, La Piedad y Jiquilpan, aunque también hubo afectaciones en otros municipios.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó a través de X que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y corporaciones estatales reforzaron las acciones de seguridad para restablecer el libre tránsito.

"Junto con las corporaciones de seguridad estatales, en coordinación con la Defensa y la Guardia Nacional, reforzamos las acciones operativas en las regiones de Zamora, La Piedad y Pátzcuaro para restablecer el libre tránsito ante los bloqueos carreteros", escribió el mandatario.

Junto con las corporaciones de seguridad estatales, coordinación con la @Defensamx1 y la @GN_MEXICO_, reforzamos las acciones operativas en las regiones de Zamora, La Piedad y Pátzcuaro, para restablecer el libre tránsito ante los bloqueos carreteros, esto en respuesta a las… pic.twitter.com/QupJN2gMet — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) August 19, 2026

Por su parte, el C5 Michoacán informó que a las 9:35 horas quedó reactivada la circulación en los siguientes puntos:

Morelia : carretera Morelia–Quiroga, a la altura de El Tigre.

: carretera Morelia–Quiroga, a la altura de El Tigre. Zacapu : crucero Franco Reyes.

: crucero Franco Reyes. Tzintzuntzan : carretera Pátzcuaro–Tzintzuntzan, a la altura de Sanabria.

: carretera Pátzcuaro–Tzintzuntzan, a la altura de Sanabria. Tangancícuaro : carretera estatal Tangancícuaro–Carapan, kilómetro 124, cerca de Los Nogales.

: carretera estatal Tangancícuaro–Carapan, kilómetro 124, cerca de Los Nogales. Coeneo: carretera Comanja–Coeneo, a la altura de Comanja.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre los narcobloqueos?

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los bloqueos y los vehículos incendiados fueron consecuencia de un operativo para detener a uno o varios objetivos relevantes.

"Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes y más tarde el Gabinete de Seguridad va a dar la información", declaró.

La mandataria evitó revelar a qué grupo criminal pertenecían los objetivos y señaló que el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, ofrecerá más detalles posteriormente.

🚨 #Michoacán | Operativo contra “objetivos relevantes” provoca bloqueos y movilización de fuerzas federales.



La presidenta @Claudiashein confirmó que desde la madrugada se mantiene un operativo en Michoacán para detener a varios objetivos considerados relevantes. El despliegue… — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 19, 2026

¿Quién era el objetivo del operativo en Michoacán?

De acuerdo con medios locales, el operativo tenía como presunto objetivo a Heraclio Guerrero Martínez, alias "El Tío Lako", señalado como presunto lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El medio Red113 reportó que los detenidos estarían relacionados con Los Guerreros, una célula delictiva presuntamente encabezada por "El Tío Lako". No obstante, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente, por lo que las autoridades no han validado los nombres ni el número de detenidos.