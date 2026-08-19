El drama para el príncipe Harry y Meghan Markle no termina después de seis años de haberse separado de la familia real británica y haber despotricado en su contra en varias ocasiones.

De acuerdo con declaraciones compartidas por el medio Radar Online, Harry enfrenta nuevas críticas por la manera en que ha expuesto públicamente sus conflictos con la Corona desde que abandonó sus funciones oficiales y se mudó con su esposa a California.

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Según detalla, el duque de Sussex es acusado por sus detractores de haber convertido su dolor personal en una batalla pública y de haber profundizado la ruptura con sus familiares a través de incendiarias entrevistas, documentales y sus revelaciones en el libro de memorias Spare.

Desde su separación de la institución, Harry y su esposa han hablado públicamente sobre su experiencia dentro de la monarquía, además de la vida privada de varios miembros, incluido el príncipe William y la princesa Kate Middleton y de las pesadillas que presuntamente vivieron.

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Las acusaciones que han hecho han deteriorado la imagen y reputación de la familia real y han complicado su relación con la realeza y recibimiento en el palacio.

Una fuente cercana a la institución le dijo a Radar: “Existe la sensación de que Harry ha llevado repetidamente un profundo dolor personal al ámbito público, y cada entrevista o revelación ha dificultado la reparación de esas relaciones familiares. La crítica ahora es que el dolor se ha convertido en parte de una batalla muy pública”.

Por su parte, la experta real Sarah Vine ha sido crítica con los duques de Sussex y sus decisiones tras abandonar la monarquía y ha acusado a Harry de haber utilizado su sufrimiento para mantener vigente el conflicto.

En una de sus críticas más fuertes, sostuvo que, cuando la familia real necesitaba al príncipe, él “intentó incendiar el lugar al marcharse”. Vine acusó: “Para dos personas que afirman estar tan conectados con sus sentimientos y los de los demás, han demostrado repetidamente una total falta de inteligencia emocional, combinada con un sentido de superioridad desmedido. Están tan absortas en su propio drama, tan aisladas en su burbuja de privilegios, que no se dan cuenta de lo privilegiadas que son. Y ese es un rasgo de lo más desagradable”.

Y agregó: “En un momento en que la familia real más necesitaba a Harry, no sólo les cerró la puerta en la cara, sino que también intentó incendiar el lugar al marcharse”. Nadie está sugiriendo que no tenga derecho a sentirse herido, pero instrumentalizar tu dolor como lo ha hecho sólo perpetúa el ciclo de la tristeza”.

Cabe recordar que la ruptura entre los Sussex y el resto de su familia comenzó a adquirir una dimensión internacional en 2021, cuando Harry y Meghan concedieron una explosiva entrevista a Oprah Winfrey.

En aquella conversación, el príncipe aseguró que se sentía atrapado dentro de la institución y expresó preocupación por su padre, el entonces príncipe Carlos, y su hermano, el príncipe William, aunado a esto, los señaló de racistas y de atentar contra la salud mental de él y Meghan. Posteriormente, la pareja profundizó en sus experiencias en la serie documental de Netflix, mientras Harry ofreció más detalles en sus memorias Spare.

A poco más de seis años después de la salida de Harry y Meghan de sus funciones oficiales, la disputa real continúa alimentando una de las fracturas familiares más mediáticas de la monarquía británica y sigue desencadenando nuevas polémicas.