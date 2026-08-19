Un operativo de fuerzas federales dejó nueve presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenidos en Michoacán, entre ellos Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas por las autoridades como hija y pareja sentimental, respectivamente, de Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, señalado como jefe regional de la organización criminal.

Las detenciones ocurrieron este miércoles 19 de agosto de 2026 durante operaciones realizadas en Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, y Colesio, en Ecuandureo, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

El despliegue estuvo encabezado por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Armada de México.

¿Quiénes fueron detenidos durante el operativo contra el CJNG en Michoacán?

De acuerdo con el reporte oficial, fueron detenidas nueve personas identificadas como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Entre ellas se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, señaladas por las autoridades como hija y pareja sentimental de Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, respectivamente.

Las autoridades identifican a “Tío Lako” como un jefe regional del CJNG con operaciones en Michoacán y Jalisco.

También lo responsabilizan de haber ordenado agresiones contra elementos de la Guardia Nacional ocurridas el 22 de febrero de 2026.

¿Qué aseguraron durante el operativo en Michoacán?

Las autoridades informaron que durante las detenciones fueron asegurados dos inmuebles, 64 vehículos —uno de ellos blindado—, siete motocicletas y un dron.

También reportaron el aseguramiento de una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras Minimi calibre 5.56 mm, nueve armas largas, un arma corta y dos aditamentos lanzagranadas.

Además, fueron localizados cartuchos y cargadores de diversos calibres, droga, ocho artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

Todo lo asegurado quedó a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones.

Operativo desata bloqueos en Michoacán

Después de las detenciones se registraron bloqueos e interrupciones en diferentes carreteras y vialidades de Michoacán, por lo que las autoridades activaron el Plan Antibloqueo para recuperar el libre tránsito.

Desde las primeras horas del miércoles se habían reportado bloqueos, vehículos incendiados y otros hechos violentos en diferentes puntos de la entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina que las acciones estaban relacionadas con un operativo federal dirigido contra uno o varios objetivos considerados relevantes.

“Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes”, explicó la mandataria antes de que las autoridades dieran a conocer los resultados del despliegue.

Sheinbaum indicó además que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y otras fuerzas federales permanecían desplegados para responder a las acciones registradas en el estado.

Trasladan a los nueve detenidos a la Ciudad de México

Los nueve detenidos fueron trasladados a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

La FGR continuará con las investigaciones y peritajes correspondientes para determinar la situación jurídica de cada una de las personas detenidas.

El operativo ocurre en medio del reforzamiento de seguridad implementado por el Gobierno federal en Michoacán, una entidad donde las autoridades mantienen despliegues ante las disputas de organizaciones criminales y delitos como narcotráfico y extorsión.