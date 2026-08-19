La relación entre Donald Trump y Natalie Harp, una de las asistentes más cercanas al presidente de Estados Unidos, sigue dando de qué hablar, sobre todo ahora que se filtró el contenido de una supuesta carta personal que le habría enviado la joven de 35 años al mandatario; en dicha misiva, Harp habría destapado sus verdaderos sentimientos hacia su jefe: “Con todo mi corazón”, es una de las frases que se desató la polémica.

En los últimos días, un rumor sobre un supuesto amorío entre el presidente de la Unión Americana y su asistente ejecutiva ha acaparado los titulares de todos los periódicos del mundo; Natalie Harp ha sido señalada por supuestamente estar “enamorada” del político, ya que lo sigue a todas las partes, hace lo que él le pide y hasta le envía cartas muy personales.

Este último detalle es el que ha provocado controversia en las últimas horas, ya que se reveló el contenido de las misivas, así como las “tiernas palabras” que le escribe la joven a Trump. TMZ informó que según de The York Time, Natalie Harp le envío una carta al presidente de Estados Unidos en la que se disculpó por no dar una buena imagen tras haberlo acompañado en un campo de golf en Escocia; según lo dado a conocer, Natalie habría estado corriendo tras él con tal de seguirle el paso, por tal motivo, es que ella pidió perdón.

“También lamento si fui una vergüenza al recorrer el campo en Escocia”, dijo Harp en la carta; agregó: “Quiero que las cosas siempre estén bien entre nosotros. También sé que he estado distraída toda la semana (olvidándome de comer durante los días, e incluso olvidándome de dormir, y solo durmiendo un par de horas a la vez)”.

Finalmente, cerró su mensaje con las siguientes palabras que desataron rumores: “Con todo mi corazón, Natalie”. De acuerdo con reportes, la asistente ejecutiva ha dejado cartas personales para Trump en espacios privados. Otra frase atribuida a una de las notas que ha salido a la luz es aquella que dice “Tú eres todo lo que me importa”.

¿Natalie Harp está enamorada de Trump?

No existe una confirmación pública de que Natalie Harp haya declarado estar enamorada de Donald Trump. Sin embargo, el contenido atribuido a sus cartas ha provocado que miles de personas interpreten sus palabras como una muestra de admiración y devoción extraordinariamente intensa.

¿Melania Trump está molesta con Natalie Harp?

La creciente atención sobre Harp también ha provocado especulaciones sobre Melania Trump. Algunos reportes han sugerido que la presencia de Harp dentro del círculo íntimo del presidente habría generado tensión.

¿Qué dice la familia de Natalie Harp sobre su relación con Trump?

El hermano de Harp dijo al Daily Mail que la relación laboral de Natalie con Trump es “enfermiza”. “Actúa como si fuera su club de fans”, comentó Preston Harp en junio pasado; de igual forma, aseguró que no entiende porqué su hermana quiere trabajar con alguien como el político: “No entiendo por qué mi hermana, o cualquier otra persona, querría trabajar para Trump”, aseveró.