Tras semanas de fuertes críticas sobre su aspecto físico y después de revelar que sufrió graves complicaciones por una cirugía estética, Galilea Montijo habló sobre su futuro en la televisión y reveló a qué edad le gustaría retirarse.

La conductora de La Casa de los Famosos México 2026 acudió al podcast La magia del caos, de Aislinn Derbez, donde habló sobre la edad a la que le gustaría dejar las pantallas.

Aquí te contamos qué dijo Galilea Montijo sobre su retiro y las críticas que ha recibido en las últimas semanas.

Galilea Montijo revela a qué edad quiere retirarse de la televisión

La presentadora de Hoy señaló en el podcast La magia del caos, de Aislinn Derbez, que dentro de 10 años tendrá 63 años y que a esa edad le gustaría dejar de aparecer en televisión para disfrutar de una etapa que, según explicó, no ha tenido tiempo de vivir.

"Amo mi trabajo, amo lo que hago, amo divertir a la gente, entretenerla. En 10 años voy a tener 63, me gustaría ya no verme en la tele, me gustaría verme retirada y sí, me gustaría disfrutar esta parte que nunca me ha dado tiempo", explicó.

Galilea agregó que, aunque a los 63 años ya no se imagina en televisión, tampoco se ve dejando de trabajar.

"No sé si dejando de trabajar, porque nunca me he visto sin hacer nada, pero sí dejar que los demás o darles esa oportunidad de que los demás opinen de mí... Sí retirada, pero ya por decisión propia...", dijo.

Galilea Montijo responde a las críticas sobre su aspecto físico

La conductora de La Casa de los Famosos México 2026 también habló sobre las críticas que ha recibido en internet por su aspecto físico y explicó cómo afronta este tipo de comentarios.

"Soy una persona que duerme en paz, vivo muy tranquila porque no le hago daño a nadie, pero tampoco me siento víctima, que cada quien tome su responsabilidad", detalló.

Galilea además explicó que tras unas imágenes hechas IA se le cayó una campaña, pero que no demandaba porque, según detalla, en México por una demanda por difamación ganabas 3 mil pesos.

¿Qué le pasó a Galilea Montijo en el rostro?

A principios de agosto, Galilea Montijo reveló en el podcast Bajo la Piel, conducido por su doctora, Marimar Guerra, que, tras someterse a una cirugía estética para quitarse "un poquito de las glándulas" y perfilar su cuello, sufrió graves complicaciones, entre ellas quemaduras de segundo grado y una falla en el sistema linfático del cuello. Esto le provocó una contractura que afectó su boca y un nervio cercano al ojo.