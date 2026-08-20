El regreso de Harry y Meghan Markle a Reino Unido es inminente, y también una “bofetada” para el príncipe William que lo ha evitado a toda costa durante los seis años que los Sussex vivieron en Estados Unidos tras abandonar sus posiciones en la Corona.

Después de que se diera a conocer que los duques ya tienen planeado su regreso junto a sus hijos Archie y Lilibet antes de que termine el mes, y que se instalarán en una residencia privada a las afueras de Londres, una fuente cercana le reveló a Page Six que el heredero al trono británico no está nada contento, en especial porque se niega a reconciliarse con su hermano.

“Es una bofetada tremenda para William y también supone serios riesgos para la monarquía”, señaló el experto real Tom Sykes. “¿Qué pasará si Carlos invita a Harry a unirse a la familia real para Navidad? ¿Qué pasará si Harry quiere asistir a las celebraciones del Día del Recuerdo?”, cuestionó y agregó que el regreso del príncipe a Reino Unido representará una serie de desafíos para William.

Aunado a esto, el experto cree que Carlos pudo haber sido manipulado para aceptar de nueva cuenta a su hijo y a su nuera y que en su lugar, la reina Isabel nunca hubiera accedido después de que la pareja dañó la imagen de la Corona de manera mediática con sus múltiples comentarios y acusaciones en entrevistas, documentales y en el libro de memorias de Harry, Spare.

“El sorpresivo regreso de Harry y Meghan probablemente haya dejado a William furioso”, comentó en una entrevista Peter Hunt. “Su regresó a casa hará que a su hermano le resulte más difícil evitar una reconciliación”, agregó, señalando que William se verá obligado a acercarse a Harry luego de evitarlo por años.

En una entrevista separada con el Daily Mail, el experto Richard Fitzwilliams ha calificado el regreso de los Sussex a Reino Unido como “una situación extremadamente grave”, dado que Harry podría estarse aprovechando de Carlos y su situación con el cáncer para conseguir el perdón y llegar más fácil a la familia real.

Asimismo, asegura que para Harry el poder regresar ahora es la oportunidad de aceptación, ya que cuando su hermano llegue al trono, sus posibilidades serán muy limitadas: “Lo que ha hecho es elegir claramente el reinado del rey Carlos para llevar a cabo este plan, sabiendo que sus opciones podrían ser muy limitadas cuando, y si, William se convierta en rey”.

A inicios de año se dio a conocer que William había activado su equipo de comunicaciones luego de que se hablara del posible regreso de su hermano y de encuentros con el rey Carlos en el palacio.

En su momento, expertos reales señalaron que William se estaba anticipando a cualquier escándalo que pudiera traer consigo Harry y su familia, ya que quiere proteger la imagen de la Corona ante las múltiples polémicas que han generado las declaraciones de los duques de Sussex.

Asimismo, ha estado en conversaciones con el rey para evitar que le de una de las residencias de la monarquía a su regreso o que lo involucre en cuestiones de la institución dado a que ya no es un miembro activo.