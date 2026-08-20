Kim Kardashian ha estado presumiendo orgullosa su romance con el piloto de la F1 Lewis Hamilton. En sus recientes publicaciones en Instagram, la empresaria compartió detalles de sus vacaciones en Hawái. ¿Ya viste las fotos?

La celebridad recurrió a sus redes sociales para mostrar varios videos y fotografías de su viaje, incluidos sus eternos días en la playa luciendo diminutos bikinis de temporada y atrevidos looks que delinean su silueta.

Uno de los looks que lució se trató de un traje de baño negro de dos piezas, comuesto por un bikini de cintura baja a ajuego con un bralette de copa triangular; ambas prendas presentaron cadenas doradas en lugar de cordones.

Asimismo, lució otro bikini rosa, combinado con una falda traslúcida de estilo Y2K, un suéter desabrochado de manga larga, gafas futuristas y sandalias de pvc.

La empresaria también se dejó ver con un conjunto negro de pantalones cargo y bralette halter mientras se divertía con el piloto a bordo de un todoterreno paseando frente al mar.

Su rostro se mostró definido con maquillaje bronceado, sombras simples en los párpados y labial nude, mientras que su cabello negro azabache con extensiones onduladas se mostró peinado de lado con una flor en el costado; en otras fotografías dejó su cabello acomodado bajo una mascada negra.

“Aloha”, escribió en las publicaciones. Después de que la imágenes se hicieran virales en internet, sus fanáticos comentaron que no habían visto a Kim Kardashian tan feliz y enamorada desde hace mucho tiempo junto a Lewis Hamilton.

“Amamos ver a Kim feliz”, “Te ves tan feliz, diva”, “Irradias felicidad”, “Tienes un resplandor de alegría”, “Estoy obsesionada con lo obsesionada que están el uno con el otro”, “El amor te hace ver hermosa, Kim”, dicen los usuarios.

El romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton parece ir cada vez más en serio. Aunque se conocían desde hace años, su relación comenzó a despertar sospechas a finales de enero, cuando fueron vistos juntos en un hotel de lujo en los Cotswolds.

Después llegaron nuevos encuentros en París, el Super Bowl LX, viajes a Tokio y su asistencia al festival de Coachella, alimentando los rumores sobre una inesperada pareja que finalmente confirmó su cercanía.

La relación dio un giro en abril pasado, cuando Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados besándose en Malibú, confirmando su romance. Meses después, la celebridad acompañó al piloto durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y, en julio, Hamilton sorprendió al reconocer públicamente su felicidad y mencionar directamente a Kim cuando un aficionado le preguntó si su novia tenía algo que ver.

Ahora, la relación parece haber alcanzado un nuevo nivel de confianza: Lewis Hamilton ya conoció a los cuatro hijos de Kim Kardashian, North, Saint, Chicago y Psalm, fruto de su matrimonio con Kanye West, incluso los menores también viajaron a Hawái este verano.

Según una fuente citada por People, Kim es especialmente cuidadosa con las personas que permite acercarse a sus hijos, por lo que el hecho de que el campeón de Fórmula 1 haya pasado tiempo con ellos sería una señal de la importancia que ha adquirido en su vida.