Natalie Harp, una de las asistentes más cercanas de Donald Trump, está en el centro de una nueva polémica después de que su relación mano a mano con el presidente fuera revelada en los últimos días.

Según una entrevista difundida por CNN, su hermano, Preston Harp, afirma que la colaboradora de la Casa Blanca ha tenido una “obsesión” con los presidentes desde que tenía aproximadamente 16 años y con Trump no sería la excepción, ya que se sabe son bastante cercanos, y hasta se comenta que son íntimos.

Las declaraciones de Preston reavivaron el debate sobre la estrecha relación entre Harp y el presidente estadounidense, a quien acompaña constantemente en sus actividades oficiales y suele estar incluso en reuniones familiares y eventos públicos.

La asistente de comunicaciones, de 35 años, ha trabajado cerca de Trump, de 80 años, desde el 2022; la cercanía entre ambos ha despertado cuestionamientos y críticas, especialmente después de que su propio hermano revelara que, desde su adolescencia, Harp escribía cartas a presidentes, entre ellos George W. Bush.

De acuerdo con los informes, la lealtad que Harp le tiene a Trump es “inusualmente intensa” y está siendo considerada por el círculo presidencial y por la familia de Natalie como una “acosadora” debido a sus antecedentes y al actual acceso que tiene a Trump.

“Diría que desde que tenía unos 16 años, ha tenido una obsesión con… ¿Cómo lo explico? Ha escrito cartas a otros presidentes, déjeme decirlo así”, contó Preston Harp en dicha entrevista.

De hecho, el New York Times reveló que Harp le ha enviado varias cartas a Donald Trump, incluida una donde se disculpaba por ser tan entregada a su trabajo y perseguirlo en una visita a Escocia, donde dejó de comer y dormir sólo por trabajar junto a él, a su ritmo y con sus tiempos.

Asimismo, se sabe que Harp le tiene total lealtad debido a que cree que le debe la vida a Trump, ya que gracias a una ley que firmó, Derecho a intentarlo, ella pudo tener tratamientos y medicamentos experimentales para curarse del cáncer.

Además de los comentarios de Preston Harp sobre su hermana, fuentes cercanas le han dicho a Radar Online que Natalie parece una “acosadora” aunque no significa una amenaza para el presidente, sino que las dudas se concentran en la intensidad de su cercanía y acceso.

“Los comentarios del hermano de Natalie han desatado inevitablemente temores entre quienes han observado la profunda devoción que ella profesa al presidente. Cuando escuchas a un miembro de la familia describir una 'obsesión' con los presidentes que se remonta a su adolescencia, y luego ves con qué frecuencia permanece al lado de Trump, la gente se preguntará si esto ha ido más allá de la lealtad profesional ordinaria”, comentó una fuente al medio.

“Siempre ha habido algo inusualmente intenso en la devoción de Natalie por Trump, pero los comentarios de su hermano la han puesto bajo una luz completamente diferente. Ahora la gente usa expresiones como 'acosadora presidencial' porque parece decidida a estar dondequiera que esté el presidente, sean cuales sean las circunstancias”, agregó.